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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hasan DÖNMEZ- Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR,(Konya)(DHA)
16.10.2018 - 10:40, Son Güncelleme:

Çifte cinayetin katili tanıdık çıktı! İtirafları şoke etti

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Çifte cinayetin katili tanıdık çıktı! İtirafları şoke etti

KONYA'nın Karapınar ilçesinde öldürülmüş olarak bulunan çiftlik sahibi Necip Sayan (46) ile Afganistan uyruklu çalışanı Muhammed Nebi Nasır’ın (18) katili, Sayan’ın ağabeyi Ali Sayan (51) olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Ali Sayan'ın, ifadesinde kardeşiyle daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı olduğunu belirterek, ''Olay günü barışmak için gittim. Küfür edince öldürdüm. '' dedi. Cinayetin ardından ilçe merkezinde kafede oturup, arkadaşlarıyla sohbet eden ve ardından evine gidip yatan Ali Sayan'ın, Afganlı Nasır'ı da olayı gördüğü için öldürdüğü üzerinde duruluyor.

Olay, geçen pazar günü saat 10.00 sıralarında kent merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Karapınar ilçesindeki Topak Yaylası'nda meydana geldi. Çiftlikteki Necip Sayan ve yanında çalışan Afganistan uyruklu Muhammed Nebi Nasır’a ulaşamayan yakınları çiftliğe geldi. Her ikisini de çiftlikte göremeyince, çevrede arama yapan yakınları, yaklaşık 400 metre ileride Muhammed Nebi Nasır’ın yerde kanlar içinde hareketsiz halde olduğunu gördü. Bunun üzerine çevredeki arazide arama yapan yakınları Necip Sayan'ı da yaklaşık 1 kilometre ileride bir tarlada ayakları çıplak ve kanlar içinde yerde hareketsiz buldu. Ardından polis ve sağlık görevlilerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, Nasır'ın başından, Sayan'ın da başı ve göğsünden tabancayla ateş edilerek öldürülmüş olduğunu belirledi. İki kişinin cesedi otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

KATİL TANIDIK ÇIKTI

Konya Cinayet Büro Amirliği ve Karapınar ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri birlikte yaptığı çalışmada öldürülen Necip Sayan’ın husumetli olduğu kişileri araştırmaya başladı. Necip Sayan ile ağabeyi Ali Sayan’ın kısa zaman önce kavga ettikleri, birbirlerinin evine ateş açtıklarını belirledi. Polis, şüphe üzerine Ali Sayan'ı, evinde gözaltına aldı.

‘BARIŞMAYA GİTTİM KATİL OLDUM’

Gözaltına alınan Ali Sayan, yapılan sorgulamasında kardeşini ve Afganlı işçiyi kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Pazar günü sabah saatlerinde evden et ve yiyecek alıp kardeşi Necip Sayan'ın çiftliğine geldiğini belirten Ali Sayan, ifadesinde, ''Ben onun ağabeyi olarak ayağına geldim. Bu yaptıklarından belki vazgeçer diye geldim. Kardeşim ile Afgan işçi yonca tarlasında çalışıyordu. Necip’e seslenip 'Yemek getirdim beraber yiyelim' dedim. O da ‘Senin burada tarlan mı var da geldin?’ dedi. Birbirimize yaklaşmaya başladık. Ben ona, 'tarlası batsın birader, verdik işte daha gönlün olmadı mı?' dedim ''diye konuştu.

'EYVAH' DEDİM

Kardeşi Necip Sayan'ın kendisine küfür ettiğini ileri süren Sayan, ''Bu sırada bana küfür etmeye başladı. Afgan çalışanına ‘Git şu silahı al getir’ dedi. Ben de 'Dur birader. Biz buraya birbirimizi vurmaya mı geldik ? Barışmaya geldim' dedim. Bana küfür etmeye başladı. Afganlı silah almaya giderken yanımda taşıdığım tabancayla bir el havaya ateş ettim. Bu sırada Necip’in yanıma kadar geldiğini görünce bir el daha ateş ettim. Kanı görünce korkup 'eyvah' dedim. Ben aslında onu öldürmek için sıkmadım. Üzerime gelmesin diye korkutacaktım” dedi.

Ali Sayan, kanlar içinde kalan kardeşinin tarlaya doğru kaçmaya başladığını görünce arkasından birkaç kez ateş ettiğini, daha sonra kendisinin silah almak için çiftliğe giden Muhammed Nebi Nasır’ın peşinden gittiğini söyledi. Sayan, ''Nasır'ı yolda durdurup, kardeşimin yaralandığını ve onu hastaneye götürelim deyip, kolundan çekmek isterken tabanca ateş aldı. Başından yaralanıp yere yığıldı'' dedi.

CİNAYETTEN SONRA KAFEYE GİTMİŞ

Ali Sayan, ifadesinde olayın ardından Karapınar ilçe merkezine gittiğini belirterek, ''Olaydan sonra Karapınar'a döndüm. İlçeye yaklaşırken, kendi kendime 'keşke dönüp hastaneye götürseydim' dedim. Karapınar’a döndüğümde bir kafede arkadaşlarla buluştuk, bir şeyler içtik. Sonra da eve gidip, yattım. Barışmaya gittim, katil oldum” dedi.

MERMİ ÇEKİRDEĞİ TOPRAĞIN İÇİNDE BULUNDU

Dün, Cumhuriyet Savcısı nezaretinde, çelik yelek giydirilerek olay yerine götürülen Ali Sayan, cinayeti nasıl işlediğini anlattı. Olayı anlatırken ifadesinde tutarsızlar olduğu belirtilen Sayan'ı, kardeşinin başına ateş etmediğini söylemesine rağmen yapılan incelemede Necip Sayan'ın cesedinin bulunduğu yerde başına gelen kısımda toprağın içinde mermi çekirdeği bulundu. Bunun üzerine polis, Ali Sayan'ın, yaralı halde kaçıp gelen ve yere yığılan kardeşinin yanına gelip, başına bir el ateş ettiği, Afganlı Nasır'ı da olayı gördüğü için geride tanık bırakmamak amacıyla öldürdüğü üzerinde durdu. Polis, diğer mermi kovanlarını bulabilmek içinde iki cesedin bulunduğu alanda geniş bir bölgede metal detektörle arama yaptı. Yapılan aramada mermi kovanları bulundu. Ali Sayan'ın yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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