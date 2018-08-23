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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA
23.08.2018 - 15:56, Son Güncelleme:

Çiftlik Bank'tan sonra Kaşar Bank: Kimine arabasını sattırmış kimine evini

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Sultangazi ve çevresinden 30 kişi, Çiftlik Bank benzeri bir yöntemle dolandırıldı. 'Kaşar ticareti yapacağız' deyip, kendilerinden para topladıktan sonra ortadan kaybolan bir kişi tarafından binlerce lira dolandırıldıklarını iddia eden mağdurlar "Çiftlik Bank ile dalga geçerken bizim başımıza geldi" ifadelerini kullandı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sultangazi'de 30 kişi, Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde cumhuriyet savcılığına başvurup, "Kaşar ticareti yapacağız" diyerek para toplayan Ü.Ö.(28)'nün, kendilerini binlerce lira dolandırdığını iddia etti. Savcılığa verilen ifadelerdeki iddialara göre, özel bir gıda şirketinde çalışan Ü.Ö., “Çalıştığım yerden kaşarı toptan alacağım. Fabrikadan nakit alıp, marketlere vadeli satıp, aradaki parayı paylaşacağız" diyerek tanıdıklarından para topladı. Para topladığı kişilere bir süre geri ödeme de yapan Ü.Ö., güven sağladıktan sonra çok sayıda kişiden yüklü miktarda para toplayıp ortadan kayboldu.

"ÇİFTLİK BANK'LA DALGA GEÇİYORDUK AYNISI BAŞIMIZA GELDİ"

,Kamyon şoförlüğü yapan Mesut Ergün, "Bir arkadaşımın vesilesiyle tanıştım. Baktım arkadaşıma yüklü miktarda bir para verdi. 'Ne parası bu' dedim. 'Kaşar alıp satıyoruz, onun parası. Varsa sen de ver' dedi. Ben buna ilk etapta 13 bin para verdim. Daha sonra tekrardan paralar verdim. Bana geri dönüş yaptı, verdi biraz para. Sonra da duyduk ki bu etrafı dolandırmış. Bizden gelip para alıyor. Bizden aldığı parayla gidiyor kaşar alıyor. 1 ton 2 ton kaşar alıyor. Bunu götürüyor, 'peynircilere, marketlere veriyorum' diyor. Bize bu şekilde anlattı. Bize bir süre dönüş yaptı, sonra anladık ki; aynı Çiftlik Bank gibi biz de dolandırıldık. Toplamda 100 bin lira dolandırıldım. Diğer mağdurlar da; biri 450 bin lira dolandırılmış, kimine dairesini, kimine arabasını sattırmış, en yakın akrabasını bile dolandırmış. Bu şekilde dolandırılan benim bildiğim 50-60 kişi var. Zaten tanıdığımız 30 kişi adliyeye gittik. Şikayette bulunduk. Devletten, bir an önce bulunmasını bekliyoruz. Şu an 'Bulgaristan'a kaçtı' diye bir haber geldi. Çiftlik banka dalga geçiyorduk aynısı bizim başımıza geldi. Biz de buna isim koyduk 'Kaşar Bank' diyoruz." dedi. Ü.Ö.'nün yerel bir haber sitesi için çekilen çiğ köfte reklamında oynadığı ortaya çıktı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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