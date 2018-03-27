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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerEkonomi HaberleriÇiftlik Bank'ta akıl almaz rakam! Sadece İstanbul'da bin 637 kişi yeniden dolandırıldı
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Ekonomi
BURSA (AA)
27.03.2018 - 11:18, Son Güncelleme:

Çiftlik Bank'ta akıl almaz rakam! Sadece İstanbul'da bin 637 kişi yeniden dolandırıldı

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Çiftlik Bank'ta akıl almaz rakam! Sadece İstanbul'da bin 637 kişi yeniden dolandırıldı

Tüketici örgütlerinin temsilcileri, internet üzerinden para toplayıp dağıttığını belirten Çiftlik Bank benzeri yasal olmayan firmalar ile mağdur vatandaşlardan "paranızı kurtaracağız" diyerek ücret talep eden dolandırıcılara karşı uyarıda bulundu.

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, AA muhabirine, kolay yoldan fazla para kazanmayı hedefleyen tüketicilerin dolandırıcıların tuzağına daha kolay düşebildiğini söyledi. Ağaoğlu, mevcut ekonomik koşullar dikkate alındığında topladığı paranın iki katını, daha fazlasını vereceğini açıklayarak para toplayan firmanın, ticari kuruluşun, yasal olup olmadığının iyi araştırılması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bedava peynir fare kapanında olur. Günümüz şartlarında çok yüksek getiriler vadeden Çiftlik Bank benzeri sitelerle ilgili yapılan yorumlarda çok fazla övgü varsa bu bir tuzaktır, dikkat etmek gerekiyor. Kütahya'dan dolandırılan bir vatandaş, bize başvurdu ve biz de savcılığa gitmesini söyledik. Savcılık konuyla ilgili takipsizlik kararı verdi. Vatandaşımız tüketici mahkemesi ve hakem heyetine de başvuramaz. Çünkü orada tüketici olarak bulunmuyor, ticaret amaçlı bulunduğundan Tüketici Kanunu koruması altında yer almıyorlar."

'ALDATMAK BU KADAR DOLAY OLMAMALI'

Ağaoğlu, internet ortamında ticaret yapıp mersis numarasını bulundurmayan firmalara karşı dikkatli olunmasını isteyerek, "Tüketicilerimiz firmayı sorgulamakla kalmasın Gümrük ve Ticaret Bakanlığına da bu konuda şikayette bulunsun. Piyasada faaliyet gösteren Çiftlik Bank ve benzeri birçok sistem var. Sanal kumar siteleri var, hepsi kanunsuz. Aranacak en önemli şey mersis numarasıdır. Mersis numarası o şirketin nüfus kağıdıdır." dedi.

Tüketici Örgütleri Federasyonu Genel Başkanı Fuat Engin, binlerce kişinin Çiftlik Bank ve benzeri oluşumlar tarafından dolandırıldığını söyledi.
Dolandırıcıların sınır tanımadığını mağdurları da hedef aldığını vurgulayan Engin, şunları kaydetti:

Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme... Sanılandan da beter
Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme... Sanılandan da beter!



"Binlerce tüketici Çiftlik Bank ile dolandırılırken 'Bu dolandırıcılığa çözüm üretiyoruz, paranızı kurtaracağız' diye yeni dolandırıcılar piyasaya çıktı. Sadece İstanbul'da bize gelen başvurulara göre bin 637 kişi bu yolla yeniden dolandırıldı. Çiftlik Bank'a yatırılan paraların geri alınacağı vaadiyle mağdurlardan beş yüz lira, bin lira ücret alanların olduğuna yönelik şikayetler, başvurular aldık. Aldatılmak bu kadar kolay olmamalı."

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal da Çiftlik Bank ile ilgili çok fazla şikayet aldıklarını ifade etti. Vatandaşların sanal ortamda para yatırırken dikkatli ve bilinçli olması gerektiğini belirten Koçal, "Çiftlik Bank ile ilgili yapılan reklamların denetimden geçmemesi üzücüdür. Bu tür dolandırıcılıklara çanak tutacak eylemlerin denetlenmesi ve dolandırıcılığa meydan verilmemesi gerekiyor. Bu tür mağduriyetlerin önüne geçilmesi için acilen bir yasal düzenlemenin yapılması gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

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