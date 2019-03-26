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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
26.03.2019 - 09:59, Son Güncelleme:

Çiftlik Bank'la ilgili son dakika gelişmesi

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Çiftlik Bank'la ilgili son dakika gelişmesi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 11'i tutuklu 48 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Çiftlik Bank soruşturması kapsamında 48 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, aralarında firari Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında 4 ayrı suçtan 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıla kadar hapis cezası istendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen sistemin kurucuları hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, aralarında Brezilya, Uruguay, KKTC ve ABD adli makamlarına yönelik iade talepnamesi düzenlenen firari Mehmet Aydın, Fatih Aydın, Osman Naim Kaya ve Cengiz Samur'un da bulunduğu 48 kişi "şüpheli" sıfatıyla yer alırken, 3 bin 762 kişi de "müşteki" olarak yer aldı.

İddianamede, 48 şüpheliden 7'sinin firari olduğu, 11 şüphelinin de tutuklu bulunduğu belirtildi.

Aralarında firari Mehmet Aydın'ın da bulunduğu 18 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçundan ikişer yıldan altışar yıla, "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 bin 762 kez üçer yıldan onar yıla, "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçundan yine 3 bin 762 kez üçer yıldan onar yıla, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan da altışar yıldan 14'er yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, bu kapsamda 18 örgüt yöneticisinin 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, 23 şüphelinin "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından dörder yıldan onar yıla kadar, 7 şüpheli hakkında da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etme" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından dörder yıldan onar yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Şantajcı tosun
Şantajcı tosun
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