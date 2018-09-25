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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
25.09.2018 - 19:43, Son Güncelleme:

'Çiftlik Bank'ın Tosun'u benzetmesine suç duyurusu

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'Çiftlik Bank'ın Tosun'u benzetmesine suç duyurusu

İzmir’de yaşayan 17 yaşındaki Tamer Kurtuldu, kendisine ait fotoğrafının Çiftlik Bank skandalı ile adını duyuran 'Tosun' lakaplı "Mehmet Aydın’ın küçüklüğü" olarak sosyal medyada yayılması üzerine neye uğradığını şaşırdı. Talihsiz genç, fotomontaj ve caps yaparak fotoğraflarını paylaşanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İzmir’de yaşayan İmam Hatip Okulu Öğrencisi Tamer Kurtuldu’nun 3 ay önce çektirdiği fotoğraftan dolayı başına gelmeyen kalmadı. Elinde Kuran-ı Kerim okurken çekilen fotoğrafı, kamuoyunda 'Tosun' olarak tanınan ve binlerce kişiyi dolandırmaktan aranan Mehmet Aydın’ın kadınlarla yan yana olduğu bir fotoğrafla birleştirilerek montaj yapıldı. Fotoğrafın "Mehmet Aydın’ın küçüklüğü" olarak sosyal medyada paylaşılmasıyla neye uğradığını şaşıran genç, Torbalı Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

“ÇOK ÜZÜLDÜM"

Yaşadığı olayı yüzünden hem kendisinin hem de ailesinin çok üzgün olduğunu dile getiren Tamer Kurtuldu, “Birkaç gün önce benim fotoğrafımı alıp sosyal medya üzerinden Çiftlik Bank dolandırıcısı Mehmet Aydın’ın küçüklüğüymüş gibi paylaşmaları beni çok üzdü. Bu sitelerin hepsini savcılığa verdim, şikayetçi oldum. Sosyal medya sitelerindeki yapılan yorumlarda da baya bir küfürler ve hakaretler yağmış. Okulda da arkadaşlarım şakalaşıyorlar, olsun şakalaşsınlar. İnşallah bunu yapanlar cezalarını çekerler” dedi.

“HİÇ DEĞİLSE KURAN-I KERİM’E BİR SAYGINIZ OLSUN”

Sosyal medyanın azizliğine uğradığını ifade eden genç, “Bu tür durumlar olmasın. Benim yerime başka birisi de mağdur olabilir. Nasıl yapıyorsunuz. Elimde bir Kuran-ı Kerim var. O fotoğrafla soldaki fotoğraf uymuyor. Bana saygınız yoksa bari elimdeki o Kuran-ı Kerim’e bir saygınız olsun. Yorumlarda dini hakaretler var. Olmuyor bu şekilde yapmayalım. Sosyal medya bazen iyi bazen kötü olabiliyor işte kötü bir insanın bir tanesi bize düştü. Bir daha böyle bir durumun olmamasını rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

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