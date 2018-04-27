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    Çiftlik Bank'ın 'beyni' tutuklandı!

    Aziz ÖZEN/İSTANBUL
    27.04.2018 - 18:12 | Son Güncelleme:

    ÇİFTLİKBANK’ın halen firari olan kurucusu Mehmet Aydın’ın şirketlerinin tüm yazılım ve bilişim sistemlerini kurup kontrol eden ve geçtiğimiz günlerde yakalanan ‘Cudi’ Cumhur Yurdakul, ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak’ , ‘Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık’ ve ‘Tacir ve Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı’ suçlarından tutuklandı.

    Çiftlik Bankın beyni tutuklandıYurdakul’un, örgüt kapsamındaki faaliyetlerini sürdürmek üzere örgüt lideri Mehmet Aydın ile görüşmek ve talimat amacıyla 05-08 Mart 2018 tarihleri arasında Brezilya’ya gittiği ve ondan aldığı talimatlar doğrultusunda suç işlemeye devam ettiği belirtildi.

    MEHMET AYDIN’LA GÖRÜŞMEK İÇİN BREZİLYA’YA GİTMİŞ

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “Kamuoyunda Çiftlikbank olarak bilinen sistemin kurucuları hakkında Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suç Örgütüne Üye Olma, Bilişim Sistemlerini Araç Olarak Kullanmak Suretiyle Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarından Cumhuriyet Başsavcılığımızca 2017/225778 no.lu dosya üzerinden yürütülen soruşturmanın bir çok ilden gelen mağdur şikayetleri kapsamında genişletilerek devam ettiği, Çiftlikbank sisteminin yazılımcısı ve bilişim sistemlerini kontrol eden şüpheli ‘Cudi’ Cumhur Yurdakul’un emniyet birimlerince yakalanarak gözaltına alındığı, şüphelinin 27.04.2018 günü Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilerek alınan ifadesini müteakip, ‘Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak’ , ‘Bilişim Sistemleri, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık’ ve ‘Tacir ve Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı’ suçlarından tutuklanması talebiyle İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildiği ve sorgusunu müteakip tutuklanarak cezaevine konulduğu, soruşturma kapsamında adı geçen şüphelinin, halen firari olan Mehmet Aydın’ın şirketlerinin tüm yazılım ve bilişim sistemlerini kurup kontrol eden kişi olduğu, örgüt kapsamındaki faaliyetlerini sürdürmek üzere örgüt lideri Mehmet Aydın ile görüşmek ve talimat amacıyla 05.03.2018-08.03.2018 tarihleri arasında Brezilya’ya gittiği ve ondan aldığı talimatlar doğrultusunda suç işlemeye devam ettiği yönünde tespitler yapıldığı, yakalanan şüphelilerin ifadeleri, mağdur beyanları ve toplanan diğer deliller doğrultusunda soruşturmanın genişletilerek titizlikte yürütüldüğü hususları, kamuoyuna ve tüm basın/yayın kuruluşlarına saygıyla duyurulur” denildi.

     

     

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    Etiketler: Çiftlik Bank , tutuklama , Dolandırıcı , Cudi Cumhur Yurdakul , gündem
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