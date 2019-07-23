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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aziz ÖZEN / İSTANBUL
23.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Çiftlik Bank’ı yazılım şirketi sanmış

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
Çiftlik Bank’ı yazılım şirketi sanmış

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın’ın eşi olan Sıla Aydın’ın, 48 sanıklı Çiftlik Bank davası kapsamında Bursa Karacabey 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne verdiği ifade ortaya çıktı.

Tutuksuz sanık Sıla Aydın ifadesinde Mehmet Aydın’ın eşi olduğunu, şirket ile herhangi bir ilgisinin olmadığını belirterek, “Bu şirketi, yazılım şirketi olarak biliyordum. Şirketin yöneticisi değilim. Haksız kazanç sağlamadım” dedi. ‘Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’ ve ‘mal varlığı değerlerini yurtdışına çıkarmak’ suçlarından 17 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Sıla Aydın'ın yargılamanın yapıldığı Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen ifadesi şöyle:

‘ARJANTİN VE URUGUAY'A GİTTİM’

“Şirketin kuruluşunda ve ilerlemesinde hiçbir katkım olmamıştır. Şirketin sahibi olan Mehmet Aydın’ın eşiyim. Bu şirketi, yazılım şirketi olarak biliyordum. İnsanların para yatırdığı ve bir şekilde kazanç sağladığını biliyordum. Ancak kesinlikle şirketin yönetiminde değildim. Pay sahibi de değilim. Bu şirketin nasıl işlediğini de bilmiyorum. Diğer sanıkları ise sadece ismen biliyorum. Şirketin bir suç örgütü olduğunu bilmediğim gibi kesinlikle bir kazanç sağlamış değilim. Herhangi bir hissem de yoktur. Sadece Mehmet Aydın’ın eşi olduğum için hakkımda iddianame düzenlendi. Ben kesinlikle yurtdışına para çıkarmadım. Veya takı gibi maddi değeri olabilecek herhangi bir şeyi yurtdışına götürmedim. Mayıs 2017 ve Ağustos 2017’de Arjantin ve Uruguay’da 15 gün olmak üzere iki kez bulundum. Mehmet Aydın ise Türkiye’ye dönmedi. Ayrıca bizim ev almak üzere biriktirdiğimiz para benim adıma bankadaydı. 2017 Ekim’de eşim benim hesabıma bu birikmiş parayı gönderince tedbir kondu. Şu anda parayı da kullanamamaktayım.” Sıla Aydın, beraatını talep etti.

75 BİN YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ

Firari Mehmet Aydın, ‘suç işleme amacıyla örgüt kurma’, ‘bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık’, ‘ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlarından 75 bin 260 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor.

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
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