Çiftlik Bank’a bir hafta duruşma
ÇİFTLİK BANK soruşturması kapsamında aralarında bir numaralı şüpheli ‘Tosuncuk’ lakaplı firari Mehmet Aydın’ın da bulunduğu 48 sanığın yargılandığı dava başladı. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bir hafta sürecek davanın duruşmasına 11’i tutuklu ve 12’si tutuksuz olmak üzere 23 sanık ile avukatları katıldı.
Sanıkların ifadelerinin alınmasının ardından, pazartesi günü ise müştekilerin ifadelerinin alınmasına başlanacak. İddianamede, örgütün elebaşı firari sanık Mehmet Aydın’ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisi hakkında 1 kez, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek’, 3 bin 762 kez ‘Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık’, 3 bin 762 kez ‘Ticari şirket faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık’ ve 1 kez de ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak’ suçlarından 22 bin 580’er yıldan 75 bin 260’ar yıla kadar hapis cezası istenmişti. 30 şüpheli hakkında da ‘örgüte üye olmak’, ‘örgüte yardım etmek’ ve ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığını arttırmak’ suçlarından 5’er yıldan 13’er yıla kadar hapis talep edilmişti. Şüphelilerin, 132 bin 222 katılımcıdan 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira topladığı, bu paranın 687 milyon 838 bin 995 lirasının katılımcılara geri ödendiği de belirtildi. Sanık ifadelerinin ardından duruşma savcısı, tutuklu sanıklardan Hakkı Cangül, Faruk Cangül ve Düzgün Genç’in tahliyelerini talep etti. Ancak mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
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