Çiftlik Bank, Taraklı’da davullu, zurnalı ve mangallı açılış yapmış

Binlerce kişinin mağdur olduğu Çiftlik Bank’la ilgili operasyonlar sürerken şirketle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Şirketin CEO’su Mehmet Aydın’ın, Sakarya’nın Taraklı ilçesinde '5 milyon mavi yumurta üreteceğiz' vaadiyle kurduğu Mavi Yumurta Üretim Tesisi’nin 4 Kasım 2017 tarihinde yapılan açılışındaki görüntülerde katılımcıların heyecanı dikkat çekti.

Açılışta konuşan üyeler, Çiftlik Bank’ta ticarete büyük umutlarla başladıklarını söylüyor.

Büyükbaş, küçükbaş hayvan ya da para vererek uygulamaya katılan, dolandırılacaklarından habersiz çok sayıda kişinin açılışta davul zurna ve mangal partisi eşliğinde eğlendiği görülüyor.

Burada yaptığı konuşmada pazara 5 milyon mavi yumurta sokacaklarını belirten Mehmet Aydın, şunları söylüyor:

"Mavi yumurta üretiminde dünyada eşi benzeri olmayan bir tesis. Çünkü mavi yumurta üretimi şu anda dünyada sadece süs tavukçuluğu olarak yapılıyor ve bunun endüstriyel bir üretimi yok. İlk olarak biz bu girişime başladık. Açtığımız tesisimizde günlük yaklaşık 80 bin mavi yumurta üreteceğiz. Bu yumurtalardan yaklaşık 5 milyon civciv ürettikten sonra günlük 5 milyon yumurta üretimi yapacağız. Daha sonra bu yumurtaların 2 milyonu Türkiye pazarına gidecek, 3 milyonunu da yurt dışına ihraç edilecek. İyi bir ekibimiz var. Çalıştığımız arkadaşlarımız, üniversitelerle ortak çalışıyor. Bilimin ışığında ilerlemek bizim ilk hedefimiz. Boyuyor musunuz yumurtaları falan diyorlar, yumurtalar tamamen doğal. Kesinlikle hayvanların genetiğiyle oynanmadı. Bu hayvanlar yıllardır mavi olarak yumurtluyor. Besin değerlerini de Tarım Bakanlığı’nın laboratuvarlarında test ettirip onaylattık. Çok yakında büyük atılımlarımız olacak, bu ne ilk ne de son."

Şirketin yönetim kurulu üyesi olduğunu söyleyen bir kişi ise Çiftlik Bank’a oyuncu olarak başlayıp bu seviyeye geldiğini kaydederek, "Ben bir oyuncuydum, bayilik de yaptım, bölge müdürlüğü de yaptım. Türkiye sorumluluğunu da üstlendim. Şu anda yönetim kurulu başkanlığını yürütüyorum ve 26 yaşındayım. Emek verdiğimiz kadar bazı şeyleri elde ediyoruz" ifadelerini kullanıyor.

TESİS YEDİEMİNE TESLİM EDİLDİ

Tesis bir süre önce Taraklı Kaymakamı Cihat Koç’un 'Usulsüz faaliyet yürütülüyor' şikâyeti üzerine Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında, yediemine teslim edildi.

Geyve’de yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 18 kişiden, aralarında CEO Mehmet Aydın’ın eşi Sıla Aydın ve yengesi Hava Aydın’ın da bulunduğu 9 kişi tutuklandı.