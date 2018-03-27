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    Çiftlik Bank, Taraklı’da davullu, zurnalı ve mangallı açılış yapmış

    Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya) (DHA)
    27.03.2018 - 13:30 | Son Güncelleme:

    ÇİFTLİK Bank’ın, Sakarya’nın Taraklı ilçesinde kurduğu mavi yumurta üretim tesisinin davullu, zurnalı açılış görüntüleri ortaya çıktı.

    Binlerce kişinin mağdur olduğu Çiftlik Bank’la ilgili operasyonlar sürerken şirketle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Şirketin CEO’su Mehmet Aydın’ın, Sakarya’nın Taraklı ilçesinde '5 milyon mavi yumurta üreteceğiz' vaadiyle kurduğu Mavi Yumurta Üretim Tesisi’nin 4 Kasım 2017 tarihinde yapılan açılışındaki görüntülerde katılımcıların heyecanı dikkat çekti.

    Çiftlik Bank, Taraklı’da davullu, zurnalı ve mangallı açılış yapmışAçılışta konuşan üyeler, Çiftlik Bank’ta ticarete büyük umutlarla başladıklarını söylüyor.

    Çiftlik Bank, Taraklı’da davullu, zurnalı ve mangallı açılış yapmışBüyükbaş, küçükbaş hayvan ya da para vererek uygulamaya katılan, dolandırılacaklarından habersiz çok sayıda kişinin açılışta davul zurna ve mangal partisi eşliğinde eğlendiği görülüyor.

    Çiftlik Bank, Taraklı’da davullu, zurnalı ve mangallı açılış yapmışBurada yaptığı konuşmada pazara 5 milyon mavi yumurta sokacaklarını belirten Mehmet Aydın, şunları söylüyor:
    "Mavi yumurta üretiminde dünyada eşi benzeri olmayan bir tesis. Çünkü mavi yumurta üretimi şu anda dünyada sadece süs tavukçuluğu olarak yapılıyor ve bunun endüstriyel bir üretimi yok. İlk olarak biz bu girişime başladık. Açtığımız tesisimizde günlük yaklaşık 80 bin mavi yumurta üreteceğiz. Bu yumurtalardan yaklaşık 5 milyon civciv ürettikten sonra günlük 5 milyon yumurta üretimi yapacağız. Daha sonra bu yumurtaların 2 milyonu Türkiye pazarına gidecek, 3 milyonunu da yurt dışına ihraç edilecek. İyi bir ekibimiz var. Çalıştığımız arkadaşlarımız, üniversitelerle ortak çalışıyor. Bilimin ışığında ilerlemek bizim ilk hedefimiz. Boyuyor musunuz yumurtaları falan diyorlar, yumurtalar tamamen doğal. Kesinlikle hayvanların genetiğiyle oynanmadı. Bu hayvanlar yıllardır mavi olarak yumurtluyor. Besin değerlerini de Tarım Bakanlığı’nın laboratuvarlarında test ettirip onaylattık. Çok yakında büyük atılımlarımız olacak, bu ne ilk ne de son."

    Çiftlik Bank, Taraklı’da davullu, zurnalı ve mangallı açılış yapmışŞirketin yönetim kurulu üyesi olduğunu söyleyen bir kişi ise Çiftlik Bank’a oyuncu olarak başlayıp bu seviyeye geldiğini kaydederek, "Ben bir oyuncuydum, bayilik de yaptım, bölge müdürlüğü de yaptım. Türkiye sorumluluğunu da üstlendim. Şu anda yönetim kurulu başkanlığını yürütüyorum ve 26 yaşındayım. Emek verdiğimiz kadar bazı şeyleri elde ediyoruz" ifadelerini kullanıyor.

    Çiftlik Bank, Taraklı’da davullu, zurnalı ve mangallı açılış yapmışTESİS YEDİEMİNE TESLİM EDİLDİ

    Tesis bir süre önce Taraklı Kaymakamı Cihat Koç’un 'Usulsüz faaliyet yürütülüyor' şikâyeti üzerine Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında, yediemine teslim edildi.

    Çiftlik Bank, Taraklı’da davullu, zurnalı ve mangallı açılış yapmışGeyve’de yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 18 kişiden, aralarında CEO Mehmet Aydın’ın eşi Sıla Aydın ve yengesi Hava Aydın’ın da bulunduğu 9 kişi tutuklandı.

    Çiftlik Bank, Taraklı’da davullu, zurnalı ve mangallı açılış yapmış

    Çiftlik Bank, Taraklı’da davullu, zurnalı ve mangallı açılış yapmış

    Çiftlik Bank, Taraklı’da davullu, zurnalı ve mangallı açılış yapmış

    Çiftlik Bank, Taraklı’da davullu, zurnalı ve mangallı açılış yapmış

    Etiketler: NoMobil , gündem
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