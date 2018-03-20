Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Çiftlik Bank soruşturmasında 4 tutuklama daha

    Çiftlik Bank soruşturmasında 4 tutuklama daha

    AA
    20.03.2018 - 01:00 | Son Güncelleme:

    Sakarya merkezli Çiftlik Bank soruşturması kapsamında 7 ilde 19 adrese yönelik eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

    Alınan bilgiye göre, Geyve Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Bursa, Çanakkale ve Manisa'da gözaltına alınarak Sakarya'ya getirilen 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Ü.G, S.A, S.A.E. ve E.T. savcılık sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

    Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisiyle ilgili Kaymakamlığın, "usulsüz faaliyet yürütüldüğü" yönündeki şikayeti üzerine Geyve Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyesi Cafer Çolak (35), şirketin sahibinin eşi Sıla Aydın ve H.T. tutuklanmıştı. İstanbul'da 7, Bursa'da 6, Çanakkale, İzmir, Balıkesir, Manisa ve Malatya'da birer kişi olmak üzere 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

    Ekiplerce 7 ilde 19 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda Bursa'da 2, Manisa ve Çanakkale'de gözaltına alınan birer şüpheli Sakarya'ya getirilmişti.

    Etiketler: Çiftlik Bank , Mehmet Aydın , Sakarya , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri