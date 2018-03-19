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Son dakika: O iddia doğru çıktı... Çiftlik Bank mağdurları ikinci kez dolandırıldı

Hürriyet Haber
19.03.2018 - 14:59 | Son Güncelleme:

Çiftlik Bank mağdurları ikinci kez dolandırıcı şoku yaşadı.

Dolandırıcılar paralarını kaptıran binlerce kişinin mağduriyetini kullandı. CNN Türk'ten Büşra Cin'in haberine göre İstanbul'da 1650 kişiden paranızı geri alacağız vaadiyle tekrar para istendi. Üstelik kişi başı ortalama 500-1000 TL para elden teslim alındı.

Avukat Serdar Öktem'in açıklaması şöyle: "Paralarını geri alacağız diyenlerin telefonları kapalı. İptal. Yani insanlar arıyor 'Aradığınız kişiye ulaşılamıyor' mesajı çıkıyor. İki gün sonra numara tamamen iptal edilmiş vaziyette. Müvekkilim olan şahıslardan bir kaç kişi de bu tür mağduriyetler yaşadılar. Bu mağduriyetler sonucu da mağduriyetlerine bir ek daha yaptılar.

Birileri geliyor, 500'er lira para veririsnezi 'Çiftlik Bank'taki paranızı kurtarabiliriz' imasıyla kişilerden bir kez daha para alıyor. Çiftlik Bank mağdurlarının toplamda 130 bin kişi olduğunu düşünürsek 1650 sayısı bize düşük gelse de totale bakıldığı zaman çok ciddi rakamlar ortaya çıkıyor. İnternet üzerinden kişi bulunup elden para alınıyor. Yani herhangi bir banka hesabına para yatırma söz konusu değil. Bazı gruplara bizim meslektaşlarımız dahi yazı yazıyor. Şu kadar para verirseniz biz davanızı takip ederiz, Uruguay hükümetiyle görüşürüz gibi saçma sapan gerçeği yansıtmayan... Biz Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde avukatlık yapabiliriz. Dışına çıktığımızda avukatlık yapamayız. İnsanlar bu şekilde de mağdur ediliyor."

Bayiler de Çiftlik mağduruBayiler de 'Çiftlik mağduru'

Çiftlik Bank CEOsu Mehmet Aydından ses mesajı: Geçmiş olsunÇiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'dan ses mesajı: Geçmiş olsun!

 

 

Bu çocuk hakkında ne düşünüyorsunuz? | Sarı Mikrofon

 

Bu çocuk hakkında ne düşünüyorsunuz? | Sarı MikrofonSarı Mikrofon bu kez sokakta gördüğü insanlara Çiftlik Bank’ı kurarak yüz binlerce kişiyi dolandıran ve kaçan Mehmet Aydın’ın fotoğrafını gösterek ne düşündüklerini sordu.İnsanların Mehmet Aydın hakkındaki düşünceleri şaşırtmadı.İzliyoruz.
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Etiketler: Çiftlik Bank , Dolandırıcı , Dolandırıcılık
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