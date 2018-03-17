Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın kimdir? Ses kaydı paylaştı

Binlerce kişiyi dolandırıp Türkiye'den Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın bu kez de ses kaydı ortaya çıktı. Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın, 8 dakikalık ses kaydına medyayı suçlayarak başladı ve kayıtın önemli bir bölümünde hayat hikayesini anlattı. Peki Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın kimdir?



Aslen Giresunlu olan Mehmet Aydın, 31 Mayıs 1991 yılında doğdu. İlk ve ortaokulu Bursa’da tamamladı. . Çiftlik Bank'ı ilk etapta oyun olarak geliştiren Mehmet Aydın, biriken paralarla 4-5 ay sonra Bursa İnegöl’de 250 büyükbaş hayvan kapasiteli çiftliğini açtı. Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın,Eren Çakar ismini kullanan Mehmet Aydın, Egoman ismiyle rap klipleri çekti. SGK kayıtlarında Mehmet Aydın'ın isminin yer aldığı eğlence mekanının sahibi Yusuf Sabahyıldızı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çiftlik Bank'ın kurucusu Aydın'ın, 2013'te sahibi olduğu iş yerinin mutfak bölümünde bulaşıkçı olarak çalıştığını söyledi. Kendisinden 20 yaş küçük olan Sıla Aydın ile evlendi.



Mehmet Aydın ile Sıla Aydın'ın ocak ayında boşandığı iddia edilmişti fakat. Av. Yörük, açıklamasında “Mehmet Aydın ile bir yıl kadar önce evlenen Sıla Aydın’ın bu kişiden anlaşmalı boşanma niyeti vardı. Ancak bir türlü kendisine ulaşamadık. Türkiye’ye de gelmeye korkuyor. Aylık 5 bin lira nafaka talebimiz vardı. Buna bile yanaşmadı. Bu nedenle bugün mahkemeye çekişmeli boşanma dilekçemizi sunacağız. Sıla Aydın ayrıca bugün koruma kararı başvurumuz olacak” dedi.