Çifte sevinç yaşadı

“Gençleri en iyi gençler anlar, önce finalime girdim, sonra esnaf ziyaretleri yaptım” diyen Rümeysa Kadak şöyle devam etti: “Benim iki temel derdim var. Birincisi eğitim. Kendim de İngilizce öğretmenliği mezunuyum. Geçen hafta mezun oldum. Eğitim alanında çalışmak; öğrencilerin kendilerini çok yönlü yetiştirebilecekleri entelektüel faaliyetlere ulaşması, bu faaliyetlerin yoğunlaşması yaygınlaşması noktasında çalışmak istiyorum. İkincisi de dertlendiğim gençlik alanı. Gençlerin artık daha aktif olmasını istiyorum. Gençler bugün konferansa giden konumda. Ben konferansı veren olmalarını istiyorum.”