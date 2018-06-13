Çifte seçime süper güvenlik önlemleri

VATANDAŞ DA İHBARDA BULUNACAK: İlk kez güvenlik amacıyla bu seçimde 144 bin seçmen taşınırken, cebir, şiddet veya tehdit kullanarak sandık başı düzenini bozmaya kalkışanlar hakkında vatandaşlar da artık polise ihbarda bulunabilecek.



GÜVENLİKTE KOORDİNASYON İÇİŞLERİ’NDE: Seçime hazırlıklarına ilişkin çalışmalar da sürüyor. YSK yetkilileri Hürriyet’e seçim takvimin sorunsuz şekilde işlediğini, güvenlik için de gerekli önlemlerin alındığını söyledi. Güvenlik için İçişleri Bakanlığı’nda Seçim Koordinasyon Komisyonu, 81 ilde de bir vali yardımcısı başkanlığında ve valilerce belirlenecek sayıda üyelerden oluşan seçim koordinasyon merkezleri kuruldu.



KOMİSYON NE YAPACAK: İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce başkanlığındaki Seçim Koordinasyon Komisyonu, 24 Haziran seçimlerinin güven ve huzur içerisinde yapılması, görevli kurumlar arasında gerekli koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması, ülke çapında seçimle ilgili her türlü tedbirin gözden geçirilmesi ve takibi, seçimle ilgili olayların anlık paylaşımı, seçim takvimi süresinde istihbar edilen olaylara ilişkin proaktif bir şekilde tedbirler geliştirilmesi amacıyla kuruldu.



İL SEÇİM GÜVENLİK PLANLARI HAZIR: Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) ile merkezin illerde bulunan birimleri, 7 gün 24 saat esasına göre çalışacak. Valiler, güvenlik birim amirleri ve diğer yetkililerin katılımıyla illerde seçim güvenliği toplantıları yapıyor.

Seçim öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılacak çalışmalar ile alınacak önlemlere ilişkin önceki olaylar göz önünde bulundurularak risk analizleri yapılıyor. Vali ve kaymakamlar sorumluluk bölgesi gözetilmeksizin gerektiğinde emniyet, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatları arasında görevlendirme yapabilecek.



GÖREVLİLERE TARAFSIZLIK EĞİTİMİ: İlk kez bu seçimde ad çekme yöntemiyle belirlenecek sandık kurulu başkan ve üyelerinin tamamı kamu görevlisi olacak. Seçimlerde görev alacak personel, mevzuat, Yüksek Seçim Kurulu kararları ve uygulamaya ilişkin diğer hususların anlatılacağı hizmet içi eğitime alındı. İçişleri’nin genelgesine göre, seçim öncesi, günü ile sonrasında kamu görevlileri ve güvenlik güçleri, idarenin tarafsızlığını zedeleyici tutum ve davranışlardan kaçınacak.