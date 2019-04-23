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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
23.04.2019 - 19:23, Son Güncelleme:

Çifte infaz... Ölmeden önce bu ifadeyi vermiş

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Çifte infaz... Ölmeden önce bu ifadeyi vermiş

Tunceli’nin Pertek ilçesinde evlerine giren kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısında yaşamını yitiren Gülsüm Taş (61) ile oğlu Cafer Taş’ın (30) cenazeleri toprağa verildi. Öte yandan saldırıdan yaralı olarak kurtulan ve daha sonra yaşamını yitiren Cafer Taş’ın hastanede verdiği ifade ortaya çıktı.

Tunceli’nin Pertek ilçesinde evlerine giren kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısında yaşamını yitiren Gülsüm Taş (61) ile oğlu Cafer Taş’ın (30) cenazeleri, Elazığ’da yapılan otopsinin ardından memleketlerine getirildi. Anne ve oğlu için Pertek Cemevi’nde düzenlenen cenaze törenine Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik, ölenlerin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Pertek Cemevi dedesi tarafından anne ve oğul için kılınan namazın ardından omuzlara alınan cenazeler, Asri mezarlıkta yan yana kazılan mezarlara defnedildi.

ÖLMEDEN ÖNCE İFADE VERDİ

Öte yandan Cafer Taş’ın yaralı olarak kaldırıldığı Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde polise verdiği ifadede, "Annemle evde olduğumuz sırada kapı çaldı. Açtığımızda beyaz maskeli biri o anda bize saldırdı. Annemi ve beni bıçakladı. İkimiz ağır yaralandık. Saldırganla bir süre boğuştum sonra saldırgan kaçtı, annem bana yardım etti 200 metre sürünerek ana yola çıktık, sonrasını hatırlamıyorum" dediği belirtildi.

Tunceli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde elde edilen delil ve bulguların değerlendirildiği, saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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