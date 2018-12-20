Çifte cinayetin sırrını HTS çözecek!
İzmir'in Selçuk ilçesi Çamlık Köyü'nde bakkal işleten karı-kocanın, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce iş yerinde yapılan saldırı sonucu öldürülmesi olayını, GSM şirketlerinden gelecek HTS (geçmişe dönük iletişim trafiği) kayıtlarının aydınlatacağı öğrenildi. Olayın faili ile ilgili bazı delil ve belgelerin tamamlandığı, HTS raporu sonrası zanlının yakalanarak gözaltına alınacağı belirtildi.
Hasan Hüseyin Özkan (55) ile eşi Şenay Özkan'ın (54), öldürülmesi ile ilgili köyde yapılan dedikodulara hergün yenisinin eklendiği ve kızları Begüm ve Ayser Özkan'ın da bundan rahatsız oldukları, katilinin yakalanıp adalate teslim edilerek en ağır cezanın verilmesini istedikleri öğrenildi. İki hafta önce Çamlık Mahallesi'nde yaşanan olayda Hüseyin Özkan ile eşi, işlettikleri markette vatandaşlar tarafından ölü olarak bulundu. Talihsiz çiftin otopsi raporuna göre, çivi ya da vida gibi demir aletle kafalarına darbe vurularak öldürüldükleri ortaya çıktı. Özkan çiftinin geriye dönük telefon kayıtlarını mercek altına alan Jandarma, GSM şirketlerine savcılık kanalı ile yaptığı yazışmalarla HTS kayıtlarını bekliyor. Kayıtların gelmesi ile cinayetin faillerinin yakalanacağı öğrenildi. (YENİ ASIR)
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