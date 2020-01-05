Çifte cinayetin bahanesi aldatma

Eşiyle mesajlaştığı kişi hakkında konuşan İbrahim Yünkutay, karısının kendisini aldattığını itiraf etmesiyle öfkeye kapıldı. Eşinden önceki akşam Olgun’u çağırmasını istedi. Eşi ve Olgun’u otomobile bindirerek saat 19.30 sıralarında Arnavutköy’deki Şamlar Tabiat Parkı’na götürdü. Konuşmalara tanık olması için yeğenini de yanına alan İbrahim Yünkutay, bir süre konuştuktan sonra tabancasını peş peşe ateşleyerek ikiliyi vurdu. Daha sonra ağabeyi Hamdullah Yünkutay’a haber verdi. Ağabeyi polisi arayarak olay yerine gitti. Hamdullah Yünkutay yaralı yengesini hastaneye götürmek istediği sırada kullandığı otomobil kontrolden çıkarak kaza yaptı.

KAYIPLARA KARIŞTI

Kazada hafif şekilde yaralanan Hamdullah Yünkutay’ın ihbarı üzerine olay yerine giden polis Murat Olgun’un cesedini buldu. Bu arada hastanede tedaviye alınan Aynur Yünkutay da hayatını kaybetti. Polis, kayıplara karışan İbrahim Yünkutay’ı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.