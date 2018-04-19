Çifte beraat bozuldu o babaya 25 yıl

Karara göre; 12 yaşındaki üvey kızı A.K.’ya 3 yıl boyunca fiili livata yoluyla tecavüz ettiği iddiasıyla Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanıp delil yetersizliği gerekçesiyle 2 kez beraat eden 34 yaşındaki Y.S., 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Tarafların dinlenmesi sonrası kararını açıklayan mahkeme başkanı Melih Küçükarslan, Y.S.’nin çocuğa yönelik nitelikli cinsel istismar suçunu birden fazla kez işlediğine hükmederek önce 30 yıl hapis cezasına hükmetti. Sanığa iyi hal indirimi uygulayan mahkeme cezayı 25 yıl olarak açıkladı.



Karar sonrası Hürriyet’e konuşan müşteki avukatı Erten, şöyle dedi: “Ben de bir anneyim. Çocuğumu da bu dava sürecinde doğurdum. Belki de bu mücadeleden o yüzden vazgeçmedim, hiçbir çocuğun böyle şeyler yaşamaması için savaş verdim. Bu karar da tüm Türkiye’ye örnek olabilecek nitelikte. Tüm raporlara ve tanıklara rağmen 2 kez beraat alan sanık şu an 25 yıl hapis cezası aldı. İyi hal indirimi olmasa bu süre 30 yıl olacaktı.“ Mahkeme ayrıca; A.K.’nın makat kısmında çatlama ve zorlama tespit etmesine rağmen teyze S.Ö.’nün ifadesine göre; “Kızın adı çıkar rapor yazamam” dediği iddia edilen Jinekolog F.D. hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.