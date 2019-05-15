Çiftçiye bayrama kadar 3.4 milyar lira destek

15 TEMMUZ TEST GÜNÜDÜR

“15 Temmuz bu ülkede gerçek demokratlar ile demokrasiden geçinenler arasındaki farkın ortaya çıktığı bir test günüdür. Birileri üç kuruşluk menfaatleri için ATM’lere koşarken, bizim çiftçimiz darbeyi engellemek için meydanlara, kışlalara koştu. Rabbim o gece iradesini Pensilvanya’nın gözü dönmüş militanlarına çiğnetmeyen milletimizden, özellikle de çiftçilerimizden razı olsun.

DARBE ÇIKMAZ

‘Türkiye İttifakı’ diyorum, neden? Çünkü yaratılanı yaratandan ötürü seviyoruz da onun için. Ülkemizi bölmeye çalışıyorlar ama böldürtmeyeceğiz. Ben Kürt’ü de seviyorum, Türk’ü de seviyorum, Laz’ı da seviyorum, Çerkez’i de, Gürcü’yü de, Abaza’yı da, Roman’ı da, Arnavut’u da 32 değil, dikkat edin 82 milyonu aynı şekilde seviyorum. Karşımızdakilerin dünyası ise sadece gerilimden, kavgadan... Bir tane milletvekili çıkmış, ne diyor? Kazanı kaynatarak darbelere ortam hazırlamaktan bahsediyor. Bu topraklardan darbe çıkmaz, bu topraklardan bereket çıkar.

SABOTAJLARINA RAĞMEN

Ekonomimizi, çalışmadan zenginleşmeye alışmış bir avuç elitin sabotajlarına rağmen üç kattan fazla büyüttük. Diplomasimizi, bürokratik oligarşinin engelleme teşebbüslerine rağmen millileştirdik. Savunma sanayimizi, bizi kendilerine bağımlı kılan silah tüccarlarına rağmen ilerlettik. Son 17 yılda sadece seçkinlere, sadece İstanbul ve Ankara’nın lüks gettolarında yaşayanlara değil, emekçilerimize, emeklilerimize, topraklarımızı alın teriyle bereketlendiren çiftçilerimize hizmet ettik.

MIZIKÇILIĞA HAKKI YOKTUR

Milletimizin söz söylediği en büyük arena, sandıklardır. Sandık demokrasinin namusu, milletin onurudur. Biz, bugüne kadar ki mücadelelerimizin hepsini sandıktan çıkan iradeden aldığımız güçle kazandık. Mesele bu. Çok basit, çaldılar. Hiç kimsenin sandığın mahremiyetine el uzatmasına, tıpkı tek parti döneminde olduğu gibi sandık sonucunu kendi keyfine göre dizayn etmesine izin vermedik. Bugün de vermeyeceğiz. Sandığa gölge düşmüşse, en doğru yol yeniden milletin hakemliğine başvurmaktır. Hiç kimsenin milletin hakemliğinden kaçmaya, sabah akşam mızıkçılık yapmaya, bu yol açıldığı için karşısındakileri ve yargıyı suçlamaya hakkı yoktur. Toprağın canlandığı, işlendiği, ürünlerin boy verdiği şu günlerde seçimin de demokrasimizi bereketlendireceğine inanıyorum.

TARIM STRATEJİK SEKTÖR

Güçlü ülke kendini tarım, hayvancılık ve gıda alanlarında ispatlamış ülkedir. 21. yüzyılda tarım ve gıda alanı, su, enerji, teknolojiyle beraber stratejik sektör konumunu sürdürüyor. Gelecekte tarımın stratejik önemi da daha da artacaktır. Üreticilerimize bugüne kadar yaklaşık 130 katrilyon liralık nakit hibe desteği verdik. Bu sene, destek miktarını 16 katrilyon liranın üzerine çıkartıyoruz. KDV’yi tamamen kaldırmanın yanında ‘mazotun yarısı sizden, yarısı bizden’ diyerek çiftçilerimizin üretim maliyetini ciddi oranda düşürüyoruz.

DESTEK MÜJDESİ

Et fiyatlarının arzu ettiğimiz seviyelerde olmadığını biliyoruz. İnsanımızın eti uygun fiyattan yedirmekte kararlıyız. Bununla ilgili siz üreticilerimizin taleplerini dikkate alarak maliyetleri düşürecek, üretimi teşvik edecek politikalara daha fazla ağırlık vereceğiz. Bayrama kadar yapılacak desteklerin müjdesini paylaşmak istiyorum. İnşallah, bayrama kadar 2.4 milyar lira kütlü pamuk desteği, 662 milyon lira yağlı ayçiçeği desteği ve 385 milyon çiğ süt desteği ödemelerini yapıyoruz. Böylece toplamda ise 3 milyar 447 milyon lira destek ödemesi yapmış olacağız. Ülkemizin ilk ve hem milli hem yerli, elektrikli traktörünün prototipini tamamladık. Yakın zamanda tanıtımını yapacak, akabinde seri üretime geçeceğiz.”