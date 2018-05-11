Çiftçimiz 1.5 TL'ye mazot kullanacak

Akşener, ilk yola çıktıklarında kendilerine “Partiyi kuramaz” dediklerini ama kurduklarını, sonra “Cumhurbaşkanı adayı olamaz” dediklerini ama olduğunu söyledi. Akşener, kendilerine 15 milletvekili vererek destek olan CHP’ye de teşekkür etti. Akşener, şunları söyledi:



VATANDAŞLIK MAAŞI

“4 yıllık okuldan mezun olup, annesinden babasından harçlık istemek zorunda olan o çocuklarımıza buradan sesleniyorum. 24ü akşamı cumhurbaşkanı olacağım. İlk 100 gün içinde Balıkesir tekrar pırıl pırıl parlayacak. Ve değerli gençlerimiz, sizlere ya iş bulacağım ya da iş bulununcaya kadar vatandaşlık maaşı bağlayacağım. Anne ve babalarınızın karşısında utanmak, mahcup olmak durumunda bırakmayacağım.

Bugün gelirken mazota baktım, 5.6 olmuş. Soruyoruz muhteremlere, yahu bizim çiftçimizin elinden ekme biçme yetkisini aldınız? Diyorlar ki ’Pahalıya üretiyorlar.’ 5.6’ya mazot kullandırırsan, hayvana yemi dünya kriterleri üzerinden satarsan ve gübreyi pahalıya satarsan çiftçi pahalıya üretir. Buradan ilan ediyorum, Amerikan çiftçisi 1.5 liraya mazot kullanıyor. Oradan mısır ithal ediyoruz biz. Amerikan çiftçisi çok kazanıyor, benim çiftçim az. Bizim dönemimizde çiftçimiz 1.5 liraya mazotu kullanacak.”