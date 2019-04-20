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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Muhammed KISIR/KAYSERİ (DHA)
20.04.2019 - 12:10, Son Güncelleme:

Çiftçileri 1,5 milyon TL dolandıran 5 kişi yakalandı

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Çiftçileri 1,5 milyon TL dolandıran 5 kişi yakalandı

Kayseri'de tarlasından üretim yapan 7 çiftçinin 1 milyon 500 bin TL değerinde mahsulünü sahte çek ve senetle alarak dolandıran 1'i kadın 5 kişi yakalandı. Zanlılar Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

Tarladan üretim yaparak, hasadını internet üzerinden satılığa çıkartan çiftçi B.Ö. (23), A.S.Ö. (76), G.K. (38), Y.B. (50), H.B. (32), H.Ç. (45) ve M.D. (31) dolandırıcıların kurbanı oldu. Çiftçiler, batmakta olan sahte şirketlerin ikiz çekleri ve senetleri ile dolandırılarak, binlerce ton mahsulünü kaptırdı.

Olayı gerçekleştiren şüphelilerin Kayseri, Karaman ve Hatay olmak üzere birçok ilde çiftçiyi aynı yöntemle dolandırdığı tespit edildi. Bu kapsamda Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştirdikleri belirlenen F.T. (34), D.K. (38), Y.E.B. (24), A.K. (38) ve H.G'nin (42) yakalanması için çalışma başlatıldı. Zanlılar 5 ayrı adrese yapılan operasyon sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan zanlıların yapılan sorgularında aranmalarının olduğu ve H.G.'nin de cezaevi firarisi olduğu öğrenildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, olayda kullandıkları 20 adet sahte ikiz çek, 30'a yakın sahte kaşeli senet ile uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilere, 'Çıkar amaçlı örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak suçundan' işlem yapılarak Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Çiftçileri 1,5 milyon TL dolandıran 5 kişi yakalandı

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