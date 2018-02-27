Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) nasıl kayıt olunur? Başvuru için gerekli belgeler

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuru işleminin detayları merak ediliyor. Çiftçi Kayıt Sistemi kapsamında desteklerden yararlanmak isteyen çiftçilerin kayıt yaptırması gerekiyor. ÇKS kayıt sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden de kolayca gerçekleştirilebiliyor. İşte, ÇKS kayıtları hakkında ayrıntılı bilgiler.

ÇKS'YE NASIL KAYIT OLUNUR?

Çiftçi kayıt sistemine ilk kayıt 3 farklı şekilde yapılabilir. Bunlar arazi sahiplerinin başvurusu, arazi kiralayanların başvurusu ve arazisi birinci dereceden yakınlarına ait olanların başvurusu şeklindedir.

Çiftçi kayıt sistemine ilk kez kayıt oluyorsanız öncelikle kimlik bilgilerinizi beyaz edeceğiniz evrakları doldurmalısınız. Tapularınızın fotokopisini çektirip tapu sicil müdürlüğünden aslına uygundur kaşesi bastırmalısınız. Tapu sicil müdürlüğünden sonra boş C formuna ektiğiniz arazilerin tapu bilgilerini ve o sene yetiştirdiğiniz ürünleri yazmalısınız. Daha sonra doldurduğunuz bu C formunu ekilişini yaptığınız arazilerin bulunduğu köyün ya da mahallenin muhtarına imzalatmalısınız. Eğer farklı ilçelerde arazileriniz varsa; başvurunuz ikamet ettiğiniz yerde araziniz varsa oranın tarım ilçe müdürlüğüne, yoksa arazinizin bulunduğu tarım ilçe müdürlüğüne arazi merkez ilçede ise tarım müdürlüğüne yapmalısınız.

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ (ÇKS) KAYDI İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1- Çiftçi kayıt formu

2- Boş C formu

3- Kira kontratı

4- Muvafakat 1

5- Muvafakat 2

6- B formu