'Çiftçi, işçi, sanayici, sanatçı memnun değil'

Allah ile kul arasına kimsenin girmemesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti: “16 yılda geldiğimiz nokta ayrışmış bir toplum. Yaşam tarzı, inanç üzerinden siyaseti ortadan kaldırmalıyız. 16 yılda dışarıdan faiz lobilerine ödenen para, 151 milyar 34 milyon dolar. Bir de ‘Faize karşıyız’ diyorlar. Utanmasalar ‘Bu parayı CHP ödedi’ diyecekler. Çiftçi memnun değil, emekli memnun değil, esnaf memnun değil, sanayici, sanatçı, işçi memnun değil. Bütün bu saydıklarımın tamamı alınteri ile para kazanmak isteyenler. 16 yıldır rantiye sınıfına hizmet ediyor. Sandığa giden her vatandaş elini vicdanına koysun, ‘2 trilyonu nereye harcadılar?’ diye sorsun ve oyunu kullansın.”



AK PARTİLİ ADAYA TEPKİ

AK Parti Yalova milletvekili adayı Meliha Akyol'un “Batı Trakya'dan, oradan, buradan, kimisi doğudan gelen kendisini ifade edemeyen ezik insanlar” şeklinde açıklama yaptığını söyleyip, bunu eleştiren Kılıçdaroğlu, "Onlar Türkiye'ye gelirken kültürlerini de getirdiler. Onları ezik insanlar olarak asla tanımlamıyoruz. Onlar her zaman başımızın üzerinde. Kendilerine şükran borçluyuz” dedi.