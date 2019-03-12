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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fırat ALKAÇ/İSTANBUL
12.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Çiçeklerle anıldı

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Çiçeklerle anıldı

DUBAİ’den dönerken 11 Mart 2018 günü İran’da özel uçaklarının düşmesi sonucu sekiz arkadaşı ve iki pilotla birlikte hayatını kaybeden Mina Başaran, Göktürk’teki mezarı başında anıldı.

Anma töreni öncesi, işadamı Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran’ın mezarı beyaz çiçeklerle süslendi. Evlenmeye hazırlanırken 28 yaşında hayatını kaybeden Başaran’ın fotoğrafının yer aldığı mezarın üzerine kalp şeklinde çelenk ve kırmızı güller bırakıldı.

Çiçeklerle anıldı

Anma töreni öncesi Başaran ailesi yakınları ve Mina Başaran’ın arkadaşları mezarlığa geldi. Törende baba Hüseyin Başaran, annesi Beril Başaran, kardeşi Can Başaran, babaannesi Şeyda Başaran ve nişanlısı Murat Gezer mezarın yanında yan yana durdular.

Çiçeklerle anıldı

Mezarlığa gelen imam Mina Başaran için Kuran-ı Kerim okudu. Bu sırada anne ve baba gözyaşlarına boğuldu. Yapılan duaların ardından katılımcılar Başaran ailesine tekrar başsağlığı diledi.

Çiçeklerle anıldı

DUYGUSAL İLAN

MİNA Başaran’ın nişanlısı Murat Gezer’in gazetelere verdiği ilan duygulandırdı. İlanda Gezer, “Mina’m... Minik kalpli meleğim...Bugün sen gideli birinci senemiz. Sen yerine birini koyamadığım gururum, bir tanecik meleğimsin. Bana yaşattığın tüm güzellikler ve anılar için sana minnettarım...Murty’n” yazdı.

Çiçeklerle anıldı

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