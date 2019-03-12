Çiçeklerle anıldı
DUBAİ’den dönerken 11 Mart 2018 günü İran’da özel uçaklarının düşmesi sonucu sekiz arkadaşı ve iki pilotla birlikte hayatını kaybeden Mina Başaran, Göktürk’teki mezarı başında anıldı.
Anma töreni öncesi, işadamı Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran’ın mezarı beyaz çiçeklerle süslendi. Evlenmeye hazırlanırken 28 yaşında hayatını kaybeden Başaran’ın fotoğrafının yer aldığı mezarın üzerine kalp şeklinde çelenk ve kırmızı güller bırakıldı.
Anma töreni öncesi Başaran ailesi yakınları ve Mina Başaran’ın arkadaşları mezarlığa geldi. Törende baba Hüseyin Başaran, annesi Beril Başaran, kardeşi Can Başaran, babaannesi Şeyda Başaran ve nişanlısı Murat Gezer mezarın yanında yan yana durdular.
Mezarlığa gelen imam Mina Başaran için Kuran-ı Kerim okudu. Bu sırada anne ve baba gözyaşlarına boğuldu. Yapılan duaların ardından katılımcılar Başaran ailesine tekrar başsağlığı diledi.
DUYGUSAL İLAN
MİNA Başaran’ın nişanlısı Murat Gezer’in gazetelere verdiği ilan duygulandırdı. İlanda Gezer, “Mina’m... Minik kalpli meleğim...Bugün sen gideli birinci senemiz. Sen yerine birini koyamadığım gururum, bir tanecik meleğimsin. Bana yaşattığın tüm güzellikler ve anılar için sana minnettarım...Murty’n” yazdı.
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