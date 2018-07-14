Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Churg Strauss Sendromu nedir?

    Churg Strauss Sendromu nedir?

    Hürriyet Haber
    14.07.2018 - 16:06 | Son Güncelleme:

    Churg Strauss Sendromu başta akciğerler olmak üzere sinir sistemi, gastrointestinal sistem, kalp, cilt ve böbrekleri tutabilen sistemik bir vaskülittir. Küçük ve orta çaplı damarlarda hasara neden olur. Churg Strauss Sendromu yaşayan vakalarda kol ve bacaklarda mor döküntüler, kanlı balgam, kanlı ishal bulguları görülebilir.

    Hastalarda eklem ve kas ağrıları, yorgunluk ateş, kilo kaybı, tutulan organa göre öksürük, nefes darlığı, kanlı balgam, göğüs ağrısı, kanlı ishal, el ve ayaklarda uyuşma hissizlik kol ve bacaklarda mor döküntüler görülebilir. Öncesinde genellikle astım veya alejik rinit görülebilir.

    Churg Strauss Sendromu nasıl teşhis edilir?

    Detaylı bir öykü ve fizik muayene sonrası biyokimya, hemogram, sedimentasyon, CRP; ANCA testleri, idrar tetkikleri yapılmalıdır. Ig E düzeyi ve hemogramda eozinofili tanıda yardımcı olabilir. Gerekli hastalarda toraks ve karın tomografisi, EKO, EMG ve böbrek biyopsisi yapılabilir.

    Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır?

    Tedavide kortikosteroidler, siklofosfomid, Azotyoprin, Mıkofenolat, Mafetil gibi immünsupresif ilaçlar kullanılmaktadır.

    Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

    Tedavi tutulan organa göre yıllarca sürebilir. Bu nedenle düzenli takip önemlidir. Duruma göre ilaçların dozları azaltılıp kesilebilir. Ancak tekrarlama riskinden dolayı düzenli takip edilmelidir.

     

    Etiketler: Churg Strauss Sendromu nedir
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri