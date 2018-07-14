Churg Strauss Sendromu nedir?

Hastalarda eklem ve kas ağrıları, yorgunluk ateş, kilo kaybı, tutulan organa göre öksürük, nefes darlığı, kanlı balgam, göğüs ağrısı, kanlı ishal, el ve ayaklarda uyuşma hissizlik kol ve bacaklarda mor döküntüler görülebilir. Öncesinde genellikle astım veya alejik rinit görülebilir.



Churg Strauss Sendromu nasıl teşhis edilir?



Detaylı bir öykü ve fizik muayene sonrası biyokimya, hemogram, sedimentasyon, CRP; ANCA testleri, idrar tetkikleri yapılmalıdır. Ig E düzeyi ve hemogramda eozinofili tanıda yardımcı olabilir. Gerekli hastalarda toraks ve karın tomografisi, EKO, EMG ve böbrek biyopsisi yapılabilir.



Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır?



Tedavide kortikosteroidler, siklofosfomid, Azotyoprin, Mıkofenolat, Mafetil gibi immünsupresif ilaçlar kullanılmaktadır.



Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?



Tedavi tutulan organa göre yıllarca sürebilir. Bu nedenle düzenli takip önemlidir. Duruma göre ilaçların dozları azaltılıp kesilebilir. Ancak tekrarlama riskinden dolayı düzenli takip edilmelidir.