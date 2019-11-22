Christmas (Noel) nedir? Christmas ne zaman?
Hristiyanların kutsal günlerinden biri olan Christmas (Noel) için geri sayım başladı. Pek çok geleneği içerisinde barındıran Christmas, Noel’in yanı sıra Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş veya Milât Yortusu olarak da biliniyor. Peki, Christmas nedir, nasıl ortaya çıktı? Bu yıl Christmas ne zaman?
Noel ya da diğer ismi ile Christmas, Hz. İsa'nın doğumunu anmak için her yıl aynı tarihte kutlanan yıllık bir festivaldir. Birçok ülkede Christmas günü resmi tatil ilan edilmiştir.
Christmas neden 25 Aralık'ta kutlanıyor?
İsa'nın doğum tarihi ve ayı bilinmese de, dördüncü yüzyılın başlarında kilise tarihi 25 Aralık olarak belirledi.Bu, Roma takvimindeki gündönümü tarihine karşılık gelir. Çoğu Hıristiyan, dünyadaki ülkelerde kullanılan sivil takvimlerde neredeyse evrensel olarak kabul edilen 25 Aralık’ta Noel kutlaması yapar.
Noel, 19. yüzyılın başlarında Washington Irving, Charles Dickens ve diğer yazarlar tarafından aileyi, çocukları, iyi kalpli olmaya, hediye vermeye ve Noel Baba'yı vurgulamaya yönelik bir tatil olarak algılandı.
Christmas geleneği
Günümüzde Noel Günü, çoğunlukla Hristiyan olmayanlar da dahil olmak üzere, dünyadaki ülkelerde büyük bir festival ve resmi tatil olarak algılanıyor. Sadece az sayıda Hristiyan olmasına rağmen Noel’in popüler olduğu Japonya gibi ülkeler, Noel’in hediye verme, süslemeler ve Noel ağaçları gibi laik yönlerinin çoğunu benimsemişlerdir. Dünyanın dört bir yanındaki Noel kutlamaları, farklı kültürel ve ulusal gelenekleri yansıtacak şekilde belirgin biçimde değişebilir. Güçlü bir Hıristiyan geleneğine sahip ülkeler arasında, bölgesel ve yerel kültürleri içeren çeşitli Noel kutlamaları gelişmiştir.
Hristiyanlar için bir Noel Arifesi veya Noel Günü kilise hizmetine katılmak Noel sezonunun tanınmasında önemli bir rol oynamaktadır. Noel, Paskalya kiliseye katılım süresinin en uzun olduğu günlerdir.
Hristiyan Noel kutlaması için, Doğuş oyununun izlenmesi en eski geleneklerinden biridir. Çocuklar İsa'nın doğumunu kutlayan Noel şarkıları söyler.
Fransa, Almanya, Meksika ve İspanya'da, Doğuş oyunları genellikle sokaklarda açık havada yeniden yaratılır.
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