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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.11.2019 - 12:56, Son Güncelleme:

Christmas (Noel) nedir? Christmas ne zaman?

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Christmas (Noel) nedir? Christmas ne zaman?

Hristiyanların kutsal günlerinden biri olan Christmas (Noel) için geri sayım başladı. Pek çok geleneği içerisinde barındıran Christmas, Noel’in yanı sıra Doğuş Bayramı, Kutsal Doğuş veya Milât Yortusu olarak da biliniyor. Peki, Christmas nedir, nasıl ortaya çıktı? Bu yıl Christmas ne zaman?

Noel ya da diğer ismi ile Christmas, Hz. İsa'nın doğumunu anmak için her yıl aynı tarihte kutlanan yıllık bir festivaldir. Birçok ülkede Christmas günü resmi tatil ilan edilmiştir.

Christmas  neden 25 Aralık'ta kutlanıyor?

İsa'nın doğum tarihi ve ayı bilinmese de, dördüncü yüzyılın başlarında kilise tarihi 25 Aralık olarak belirledi.Bu, Roma takvimindeki gündönümü tarihine karşılık gelir. Çoğu Hıristiyan, dünyadaki ülkelerde kullanılan sivil takvimlerde neredeyse evrensel olarak kabul edilen 25 Aralık’ta Noel kutlaması yapar.

Noel, 19. yüzyılın başlarında Washington Irving, Charles Dickens ve diğer yazarlar tarafından aileyi, çocukları, iyi kalpli olmaya, hediye vermeye ve Noel Baba'yı vurgulamaya yönelik bir tatil olarak algılandı.

Christmas geleneği

Günümüzde Noel Günü, çoğunlukla Hristiyan olmayanlar da dahil olmak üzere, dünyadaki ülkelerde büyük bir festival ve resmi tatil olarak algılanıyor. Sadece az sayıda Hristiyan olmasına rağmen Noel’in popüler olduğu Japonya gibi ülkeler, Noel’in hediye verme, süslemeler ve Noel ağaçları gibi laik yönlerinin çoğunu benimsemişlerdir. Dünyanın dört bir yanındaki Noel kutlamaları, farklı kültürel ve ulusal gelenekleri yansıtacak şekilde belirgin biçimde değişebilir. Güçlü bir Hıristiyan geleneğine sahip ülkeler arasında, bölgesel ve yerel kültürleri içeren çeşitli Noel kutlamaları gelişmiştir.

Hristiyanlar için bir Noel Arifesi veya Noel Günü kilise hizmetine katılmak Noel sezonunun tanınmasında önemli bir rol oynamaktadır. Noel, Paskalya kiliseye katılım süresinin en uzun olduğu günlerdir. 

Hristiyan Noel kutlaması için, Doğuş oyununun izlenmesi en eski geleneklerinden biridir. Çocuklar İsa'nın doğumunu kutlayan Noel şarkıları söyler. 

Fransa, Almanya, Meksika ve İspanya'da, Doğuş oyunları genellikle sokaklarda açık havada yeniden yaratılır.

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