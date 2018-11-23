CHP’yle görüşme haftaya
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu gelecek hafta başında bir araya gelerek yerel seçim ittifakını görüşecekler.
Karamollaoğlu dün Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ı kabulünde, “Sayın Kılıçdaroğlu bir görüşme talebinde bulundu. Önümüzdeki hafta başında görüşebiliriz. Biz ittifaklarla ilgili kanaatlerimizi daha önce duyurmuştuk. Mahalli seçimlerde ittifakların söz konusu olmadığını ancak seçim bölgeleri bazında birtakım dirsek temaslarının olabileceğini söylemiştik” dedi.
Karamollaoğlu, eski Başbakan Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan ve damadı Mehmet Altınöz’ün SP Genel Merkezi’nin tahliyesine ilişkin açtıkları davayı kazanmaları konusunda da, “Adli süreç tamamlandı ve biz yeni bir yer arayışı içindeyiz. Mekân değişebilir, biz yolumuza başka mekânda devam edebiliriz. Bu bizim çalışmalarımızı engellemez” diye konuştu.
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