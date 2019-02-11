CHP’ye: Parti kapattırmayı bunlar icat etti
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım da ‘İstanbul Sandık Başkanları Buluşması’nda CHP’yi eleştirdi:
“Seçimi kazanamayacaklarını anlayınca sandığa atılan oyları bile değiştirdiler. Gazi Paşa’yı kandırıp parti kapattırmayı bunlar icat etti. Tahriklerle kışkırtmalarla 27 Mayıs’ta orduyu darbeyle işbaşına getirip Meclis'i kapattılar. Hak ve hürriyetleri kendileri için istiyorlar.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle