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    AK Partili Şentop CHP'nin sürpriz adayını canlı yayında öğrenince kahkaha attı

    Hürriyet Haber
    20.04.2018 - 12:06 | Son Güncelleme:

    AK Partili Mustafa Şentop, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz'ın adaylığını açıkladığını öğrendikten sonra kahkaha attı.

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olduğunu açıkladı. Yılmaz'ın adaylığının açıklandığı sırada CNN Türk canlı yayınında konuşan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı AK Partili Mustafa Şentop, haberi öğrenince kahkaha attı. Şentop, "Parti sözcüleri tarafından Genel Başkan'ın aday olabileceği söylenmişti. Şimdi Genel Başkan Yardımcılarından bir tanesi aday oldu. Parti içinde de muhtemelen başka isimler çıkabilir" dedi.

    Şentop, kendisine sorulan "CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu aday olacak mı olmayacak mı?" sorusuna "Önce genel başkan yardımcıları çıkacak herhalde aday olarak" dedikten sonra bir daha güldü.

    CHPde sürpriz cumhurbaşkanı adayıCHP'de sürpriz cumhurbaşkanı adayı

     

    Etiketler: cumhurbaşkanlığı seçimi , erken seçim , gündem
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