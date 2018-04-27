CHP'nin sürpriz adayı o mu?

Siyaset kulislerinde CHP'nin adayının Yılmaz Büyürşen veya İlhan Kesici olacağı iddiası ağırlık kazansa da dün CNN Türk'te Hande Fırat'ın Gece Görüşü Programında sürpriz bir isim daha ortaya atıldı. Gazeteci Gürkan Hacır, eski Başbakan Adnan Menderes'in torunu üzerinde de durulduğunu söyledi.

Dedesi ile aynı ismi taşıyan, Mutlu Menderes ve Prof.Dr Münevver Menderes'in oğlu olan Prof.Dr. Adnan Menderes, halen İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,Plastik Rekonstruktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı, El Cerrahisi Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapıyor.

"BENİMLE İLGİLİ BİR DURUM YOK"

Hürriyet'e konuşan Adnan Menderes, "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı siz misiniz" sorumuza "Bilemiyorum, fikrim yok. Benimle ilgili bir durum yok" yanıtını verdi.

CHP'DEN TEKLİF YOK

"Size bir teklif geldi mi" dediğimizde ise Menderes, "Böyle bir teklif yok. Benim de haberim yok" karşılığını verdi. Menderes, "Yıllar önce yaptığınız bir açıklamada siyaseti 'şimdilik' düşünmüyorum" demiştiniz, artık düşünüyor musunuz" sorumuza ise "Düşünüyorum ya da düşünmüyorum bunun konuyla ne ilgisi var" yanıtını verdi. Aydın Çakırbeyli'de çiftçilik ile de uğraşan Prof.Dr Adnan Menderes, iki çocuk babası.

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