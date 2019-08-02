CHP'nin Suriyeli raporu

3 MİLYON 639 BİN

“Türkiye’de bulunan geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısı 3 milyon 639 bin 284. Geçici barınma merkezinde kalanların sayısı 87 bin 646. Geçici barınma merkezi dışında kalanların sayısı 3 milyon 552 bin. Ülkesine dönen Suriyeli sayısı 337 bin 729. Türkiye’de doğan Suriyeli sayısı yaklaşık 450 bin. Vatandaşlık verilen Suriyeli sayısı ise 79 bin 894. Bunun yaklaşık 47 bini çocuk. Suriyelilerin toplam nüfusa oranı ise yüzde 5’e yaklaştı.

KİLİS’TE ORAN YÜZDE 81

İllere göre Suriyeli sayılarına bakıldığında ilk sırada 547 bin nüfusla İstanbul yer alıyor. Gaziantep 445 binle ikinci, Hatay 431 binle üçüncü, Şanlıurfa 430 binle dördüncü sırada. Adana’da 240 bin, Mersin’de 201 bin, Bursa’da da 174 bin Suriyeli yaşıyor. Suriyelilerin il nüfusuna oranı en yüksek olan illere bakıldığında, Kilis nüfusunun yüzde 81’i, Hatay nüfusunun yüzde 27’si, Şanlıurfa nüfusunun yüzde 22’si, Gaziantep nüfusunun yüzde 22’si, Mersin ve Adana nüfusunun da yüzde 11’i Suriyelilerden oluşuyor.

65 BİNİN ÇALIŞMA İZNİ VAR

Suriyelilere harcanan kaynak 37 milyar dolar olarak açıklanırken, bu rakam her Suriyeli için kişi başı yıllık 2 bin 500 dolar oluyor. 15- 65 yaş arası çalışma yaşına gelmiş Suriyeli sayısı 2 milyon 149 bin olarak açıklanırken, bunlardan sadece 65 bininin çalışma izni bulunuyor. Sadece İstanbul’da yaşayan 547 bin sığınmacıdan kayıtsız çalışanların sayısı 100 binden fazla. Son 5 yılda iş cinayetlerinde ölen göçmen sayısı ise 5 kat arttı. 2019 yılının ilk 6 ayında çoğunluğu Suriyeli olmak üzere 63 kişi iş cinayetlerine kurban gitti.

2019 yılı itibarıyla 15 bin 159 Suriye uyruklu şirket var. Bu şirketlerde 10 bin 46 Suriyeli işçi istihdam ediliyor.

643 BİN ÇOCUK OKULLU

Türkiye’de bulunan Suriyeli çocuklardan 1 milyon 48 bini okul çağında. Ancak bu rakamın sadece 643 bini eğitim imkânlarına ulaşabiliyor. İki yıl içinde yapılması planlanan ve finansmanı başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere dış kaynaklarla sağlanan okulların sayısı, ihtiyacın yüzde 10’unu bile karşılamıyor.

15-18 yaş arası Suriyeli kızlarda evlilik oranı ise yüzde 15 olarak açıklandı.

ZOR KOŞULLAR

Barınma olanaklarına bakıldığında da Suriyelilerin yüzde 31’i harabelerde yaşıyor. Yüzde 58 yetersiz ev eşyası ile barınırken, yüzde 7’sinin yaşadığı yerde hiç ısıtıcı bulunmuyor. Suriyelilerin yüzde 12’si çadır veya konteynerde bir başka aile ile yaşarken, günde iki ya da daha az öğün yemek yiyen Suriyelilerin oranı yüzde 49. İlaca erişmekte güçlük çeken Suriyelilerin oranı ise yüzde 43 olarak belirtiliyor.

İSTANBUL’DA EN ÇOK 5 İLÇEDE

“MARMARA Belediyeler Birliği Raporu’na göre 30 bin kişiden fazla Suriyeli nüfusu barındıran İstanbul ilçeleri Küçükçekmece, Bağcılar, Sultangazi, Fatih ve Esenyurt olarak sıralanıyor. 20 bin ile 30 bin arasında Suriyeli nüfusu bulunan ilçeler ise Başakşehir, Zeytinburnu, Esenler, Sultanbeyli ve Avcılar. 10 bin ile 20 bin arasında Suriyeli nüfusu bulunan ilçeler ise Arnavutköy, Bahçelievler, Gaziosmanpaşa, Şişli, Ümraniye, Kağıthane, Güngören, Sancaktepe, Beyoğlu, Bayrampaşa ve Eyüp.”