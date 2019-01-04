CHP'nin Süleymanpaşa Belediye Başkan Adayı Ekrem Eşkinat kimdir?
CHP'de Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Belediye Başkan Adayı halen Belediye Başkanı olarak görev yapan Ekrem Eşkinat oldu. Bu gelişmenin ardından Ekrem Eşkinat'ın kim olduğu merak konusu oldu. Peki, CHP'nin Süleymanpaşa Belediye Başkan Adayı Ekrem Eşkinat kimdir? İşte, Ekrem Eşkinat hakkında merak edilenler...
1960 yılında doğdu. Eğitimini Tekirdağ Namık Kemal İlkokulu, İstanbul Galatasaray Lisesi, Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde tamamladı. Mesleki stajını IPSF kanalıyla Hollanda’da yaptı.
1985 yılında Tekirdağ il merkezinde halen faaliyetini sürdüren EŞKİNAT Eczanesini açtı.
Tekirdağ Eczacı Odası Genel Sekreterliği, Ecza Koop Yönetim Kurulu Üyeliği, Türk Eczacıları Birliği 32-33-34-35-37. Dönemlerinde Denetleme KuruluÜyeliği, Merkez Heyeti Üyeliği, Genel Saymanlık, II.Başkanlık görevlerinde bulundu. Halen Büyük Kongre Delegesidir. Ayrıca Avrupa Birliği Eczacılık Grubu (PGEU) Delegeliği, Dünya Eczacılık Federasyonu (FIP) Konsey Üyeliği, Eczacılık Akademisi Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Birçok ulusal ve uluslararası mesleki toplantılar düzenledi. 2012 yılı Yılın Eczacısı Altın Havan Eczacılık ödülü sahibidir.
Halen Dünya Eczacılık Federasyonu (FIP), Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği, ÇYDD, Galatasaray Spor Kulübü, Türk Böbrek Vakfı… gibi birçok ulusal-uluslararası dernek ve vakıfların üyesidir.
İyi derecede Fransızca ve İngilizce bilmektedir.
Evli ve üç çocuk babasıdır.
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