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    CHP’nin sloganı belli oldu

    Rifat BAŞARAN/ANKARA
    24.05.2018 - 11:50 | Son Güncelleme:

    CHP’nin 24 Haziran’daki çifte seçimlerde kullanacağı slogan ve logosu belirlendi. CHP seçim döneminde “Millet için geliyoruz” sloganını kullanacak.

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    • İşte CHPnin seçim döneminde kullanacağı logo ve slogan
    • İşte CHPnin seçim döneminde kullanacağı logo ve slogan
    • İşte CHPnin seçim döneminde kullanacağı logo ve slogan
    • İşte CHPnin seçim döneminde kullanacağı logo ve slogan

    CHP’nin sloganı belli olduCHP’nin 24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve yerel seçimler için kullanacağı slogan ve logosunu belirledi. CHP, seçim döneminde 'millet ittifakına' da vurgu yaparak, “Millet için geliyoruz!” sloganını kullanacak.

    Ayrıca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bir konuşmasında “Millet ‘tamam’ derse kenara çekiliriz” sözlerinin ardından başlatılan kampanyaya atıfla “Artık Tamam” sözü de logo olarak kullanılacak. CHP ambleminin altında “EVET” yazısı da görsel olarak afişleri süsleyecek.

    CHP’nin sloganı belli oldu

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