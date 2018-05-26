CHP'de büyük gün... Kılıçdaroğlu seçim bildirgesini açıklıyor...

Seçim Sloganını 'millet için geliyoruz' olarak belirleyen CHP'nin, Seçim Bildirgesi ve Aday Tanıtım Toplantısı bugün JW Marriott Otel'de yapılıyor. Toplantıda CHP'nin 600 milletvekili adayının da tanıtımı yapılacak. Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin 5 temel sorunu üzerine kurgulanan seçim bildirgesini açıklayacak. Seçim bildirgesinde ekonomi, demokrasi, eğitim, toplumsal barış ve dış politika gibi alanlardaki sorunları çözecek vaatlere yer verilecek. Planlanan projeler de Kılıçdaroğlu tarafından açıklanacak. CHP’nin seçim sürecinde kullanacağı yeni seçim şarkıları da milletvekili aday tanıtım toplantısında tanıtılacak.

CHP cumhurbaşkanı seçimi için ‘hepimizin cumhurbaşkanı’, milletvekili seçimi için ‘millet için geliyoruz’ sloganlarını kullanacak.

CHP'nin bildirgesinde asgari ücretin 2 bin 200 TL olacağı, 180 bin öğretmenin atamasının gerçekleşmesi, emekliye bayramlarda birer maaş ikramiye verilmesi gibi maddeler ön plana çıkıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim şarkısı 'Artık tamam' salondakiler dinletildi. Şarkının sözlerinde, 'Artık tamam, millet için geliyoruz' ifadeleri yer alıyor. Öte yandan bildiride Nevruz'un resmi tatil ilan edilmesi vaadi de dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu seçim bildirgesini açıklıyor:

Bugün yaptığımız toplantı demokrasi tarihinin en önemli toplantılarından biri olacaktır. CHP'liler mücadele insanlarıdır... Adaleti savunmuşlardır, kavgayı değil barışı savunmuşlardır. CHP büyük dönüşümleri gerçekleştirenlerin partisidir. CHP ülkenin çıkarlarını sonuna kadar savunanların partisidir. Bugün hepimize tarihi bir görev düşüyor. Türkiye, huzur istiyor, Türkiye tek adam rejimi değil, demokrasi istiyor. Mafya devleti değil, haktan yana devlet istiyor. Bu seçimler tarihi seçimlerdir. O yüzden de bu tarihi bir toplantıdır.



TÜRKİYE'NİN 5 TEMEL SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ



Türkiye'nin 5 temel sorununu çözeceğiz. Yaşımıza bakmaksızın, eğitimimize bakmaksızın vatan sevgisiyle Türkiye'nin 5 temel sorununu çözeceğiz. Türkiye'nin en sorunlu alanlarından biri ekonomidir. TL'nin nasıl eridiğini hep birlikte gözlemiyoruz. Türkiye'yi dünyada nasıl lider yapacağız eriyen TL ile mi? Yoksa güçlü bir TL ile mi yapacağız? Çiftçi, emekli, işçi hayatından memnun değil. Fabrikalar yapan değil hapishaneler yapan bir Türkiye hükümeti ile karşı karşıyayız. 81 milyona sesleniyorum bu düzenden memnun olan bir sınıf var. Onun adı rantiye sınıfı. Rantiyeciler memnun. Bir masa bir sandalye ellerinde viski kadehi milyarlar kazanıyorlar. u düzenden memnun olan tek bir sınıf var, o da rantiyeciler sınıfı. Kendisini yakan ,intihar eden rantiyeci var mı? Bu düzeni değiştirmenin sorumluluğu hepimize düşüyor. Bana düşüyor, Muharrem İnce'ye düşüyor. İşçiye, esnafa düşüyor.



BU DÜZENİ NASIL DEĞİŞTİRECEĞİZ?

Bu düzeni nasıl değiştİreceğiz? Bu gerçeği toplumun önüne net şekilde koymamız gerekiyor. Türkiye ekonomİsi değişim ve dönüşüme ihtiyaç duyuyor. 16 yıl Türkiye'ye yönetenler bu değişik ve dönüşümü gerçekleştirebilir mi? Onların seçim bildirgelerini dinledim. Onlarınki ranta dönük. Bizim bildirgemiz insana ve üretime dönük. Ranta dönük bir bildirge değil insana yönelik bir bildirgeyle yola çıktı. Değişimi nasıl yapacağız? Hangi devlete bakarsanız bakın büyük değişim ve dönüşümler planlama ile olmuştur. Eğer bir ülke önümüzdeki 100 yılı planlamışsa o ülke dünyada söz sahibi olur. İşin anahtarı geleceği planlamaktadır. 16 yıldır ülkeyi yönetenler devlet planlama teşkilatını kapattılar. Biz Türkiye'nin geleceğini planlayacak yeni bir kurum oluşturacağız. İnsani Geliştirme Stratejileri ve Bilgi Kurumu'nu kuracağız.



BEYİN GÖÇÜNÜ TERSİNE ÇEVİRECEĞİZ

Eğer bir ülke önündeki 100 yılı planlayamıyorsa geri kalmaya mahkumdur. Biz mademki Türkiye'de büyük bir değişimi sağlayacağız o zaman şimdiden gecikmeksizin geleceğimizi planlamak zorundayız. Bu kurumda Türkiye'nin en saygın bilim insanları çalışacak. Bilgi üretecekler ve geleceği planlayacaklar. Bugün bir başka gerçeğe de tanıklık ediyoruz. Bizim bilim insanlarımız geleceği başka ülkelerde arıyorlar. Yaşadığımız en büyük ayıplardan birisi de budur. Bir de Cumhuriyet'in ilk yıllarına bakın Batı'nın bilim insanları Türkiye'ye geliyordu. Şimdi bizim parlak beyinlerimiz Batı'ya gidiyor. Beyin göçünü tersine çevireceğiz.

KOBİ'LERE 1 YIL 0 FAİZLİ KREDİ

Dünya sanayide 4.0'ı konuşuyor. Dünyanın hiçbir lideri yol, köprü yapıyoruz diye övünmez çünkü bunu ayıp sayar. Elin oğlu uzaydan altını nasıl getiririm diye mücadele ediyor. Türkiye'yi bölgesinde 21. yüzyılın lideri yapmaktır. Bilim ve teknolojideki hızlı dönüşüm bizim de hızlı adım atmamıza neden oluyor. Dijital dönüşüme ayak uydurulması gerekiyor. Hızlı değişim ve dönüşüme ayak uyduran firmalar KOBİ'lerdir. KOBİ'lere biz ne yapacağız? Sayın Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı olduğu CHP'nin parlamentoda çoğunluğu olduğu Türkiye'de KOBİ'lere vergi ve sigorta borcun yoksa 1 yıl süreyle 0 faizli kredi vereceğiz. Vergi ve prim borcu zamanında ödenince devlet en az 322 milyar lira az borçlanacak. Türkiye, dünyanın en büyük faizini ödemeyecek. Bu vergisini ve sigortasını zamanında ödeyenler için. Piyasalara istikrar gelecek. Herkes neyin ne yaptığını bilecek. KOBİ de kendisine yol çizecek. Kayıt dışı büyük ölçüde sonlandırılacak. Katma değeri fazla olan şirketlere de yine sıfır faizli kredi imkanı sağlayacağız. Bunun sonucu da ihracatımız geleneksel ürünlerin dışına çıkacak ve çok daha fazla döviz getirisi olan Türkiye'yle karşı karşıya olacağız. Türkiye en geç 5 yılda orta gelir tuzağını aşacak ve kişi başına düşen gelir 15 bin dolar olacak.

'ÇİFTÇİYİ YENİDEN MİLLETİN EFENDİSİ YAPACAĞIZ'

Fiskobirlik, TARİŞ, Çükobirlik, Et ve Süt Kurumu gibi kurumları yeniden ayağa kaldıracağız. Çiftçiyi güçlendireceğiz. Fındıkta dünya lideriyiz. Ama fiyatını biz belirlemiyoruz. Karadeniz'de fındık borsasını kuracağız. Fiyatını Türkiye belirleyecek. Sayın Cumhurbaşkanı adayımız ifade etti çiftçiye mazotu KDV'siz ve ÖTV'siz 3 liradan vereceğiz diye. İtiraz ettiler, sayın İnce bindi çiftçinin traktörüne doldur bakalım şu traktörünü dedi. 5 lira 72 kuruşa litresi mazot aldı. Tarım Bakanı'nın Türkiye'den haberi yok. Tarım teknoloji liseleri kuracağız. Çiftçiyi yeniden milletin efendisi yapacağız. Çiftçi bir yıl önceden ne üreteceğini bilecek ve kar edecek. Mazotu düşük fiyattan vereceğiz. Muharrem İnce'nin de Kılıçdaroğlu'nun da sözü tarımda Türkiye'yi dünya lideri yapacağız.

'ŞEKER FABRİKALARINI GERİ ALACAĞIZ'

Şeker fabrikalarını geri alacağız. Onlar bu milletindir, birilerini değil. Esnaf zor durumda biliyorum. Esnaf bakanlığı kuracağız. Onlar diyorlar ki biz zaten esnafı bitireceğiz. Sabahın köründe dükkanı açan esnaf için biz diyoruz ki, senin kira stopajı derdinden kurtaracağız. Esnaf Bakanlığı kurup bütün sorunlarını çözeceğiz.

'ANADOLU'YU YENİDEN ŞAHA KALDIRACAĞIZ'

Anadolu'yu şaha kaldıracağız. Anadolu'nun içini dolduracağız. O Kuvay-i Milliye hareketinin göz bebeği Anadolu'yu yeniden şaha kaldırmak benim de Muharrem İnce'nin de namus borcudur. İki dev projeyle Anadolu'yu şaha kaldıracağız.



'180 BİN ÖĞRETMEN ATAYACAĞIZ'



Bir yılda 180 bin öğretmen atayacağız. Öğretmenler kadrolu olacak. 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlere ayrıca birer maaş ikramiye vereceğiz. Rantiyeye değil öğretmene vereceğim. Rantiyeye değil üretene vereceğim. Ve bir darbe kurulu olan YÖK'ü kaldıracağız.

'FİLİSTİNLİLERE VİZEYİ KALDIRACAĞIZ'



Dış politikada büyük başarısızlık yaşıyoruz. Bunu aşacağız. Avrupa Birliği ile ilişkileri düzelteceğiz. Fasıl açacaklar mı diye beklemeyeceğiz. Tam demokrasi için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Filistinlilere vizeyi kaldıracağız. Filistinlilerde de İsrailliler gibi vizesiz gelebilecekler. Mavi Marmara anlaşmasını iptal edeceğiz. Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı’nı kuracağız. Kurucuları Türkiye, İran, Irak ve Suriye olacak.

TOPLANTIDAN NOTLAR



Toplantıya Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu; eşi Selvi Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve eşi Ülkü İnce ile beraber geldi.



Toplantı öncesi milletvekili adaylarının fotoğraf çekimleri gerçekleştirildi.



Toplantıda, Ali Kocatepe'nin "Bundan böyle düşünerek atın adımlarınızı" sözleriyle bilinen "Hey Gidi Dünya Hey" şarkısına uyarlanan "Millet için geliyoruz" adlı" seçim şarkısı tanıtıldı.



Toplantı salonuna girişte adaylara ve misafirlere CHP'nin 230 sayfalık bildirgesi dağıtıldı.



CHP'nin seçim sloganı da "Millet için geliyoruz" olarak açıklandı. CHP, cumhurbaşkanı seçim kampanyasında ise "Hepimizin cumhurbaşkanı" sloganını kullanacak. CHP ayrıca seçimlerde "artık tamam" sloganıyla da seçmenin karşısında olacak.

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