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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
06.08.2018 - 12:52, Son Güncelleme:

CHP'nin önünde eylem başladı

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kurultaya gidilmesi için imza veren delegeler, CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi başlattı. CHP Bitlis Kurultay Delegesi Veysi Uyanık, Genel Merkez'in "yeterli imza toplanmadı" açıklamasına tepki göstererek, "İYİ Parti'ye grup kurmaları için 15 tane milletvekili veren Genel Başkanımız, burada 3-5-10 delegenin lafını yaparsa, takdirini kamuoyuna ve bu partiye gönül veren yoldaşlarımıza bırakıyoruz" dedi.

CHP'de olağanüstü kurultay talebiyle verilen imzaları inceleyen Genel Merkez, imza sayısına ilişkin nihai kararını bugün açıklayacak. Öte yandan kurultay için imza veren delegeler, Genel Merkez önünde oturma eylemi başlattı. Samsun Kurultay Delegesi Fatma Necile Çokay, önceki kurultayda Muharrem İnce'ye imza verdiğini belirterek, şu anda da İnce'nin arkasında olduğunu ve olağanüstü kurultay için imza verdiğini söyledi. Çokay, tüm vatanseverleri imzalarına sahip çıkmaya davet ettiğini vurguladı.

'KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK'

CHP Bitlis Kurultay Delegesi Veysi Uyanık, kurultay için vermiş oldukları imzalarına sahip çıkmak için oturma eylemi başlattıklarını dile getirerek, "kalelerini" alana kadar bu mücadeleye devam edeceklerine dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Neden kurultaya gitmek istemediği" sorulan Uyanık, "Korkunun ecele faydası yok. Genel Başkanımıza kalmış olsa, kurultaya giderdi. Ama Genel Başkanımızın etrafını saran bazı koltuk sevdalısı arkadaşların, Genel Başkanımızın bu kararı vermesini direttiğini görüyoruz" diye konuştu.

'MAHKEMEYE GİDECEĞİM'

Genel Merkez'in "Kurultay için yeterli sayı yok" açıklamasını yapması durumunda bunu mahkemeye taşıyıp taşımayacağı sorulan Uyanık, "Ben bir kurultay delegesi olarak bütün kanuni haklarımı sonuna kadar kullanacağım. Ben mahkemeye gideceğim, demokratik haklarımı sonuna kadar koruyacağım" şeklinde konuştu.

MUHALİFLERDEN İYİ PARTİ GÖNDERMESİ

Uyanık, "Genel Başkan Yardımcımız Muharrem Erkek, ilk gün '604'ü getirin hemen olağanüstü kurultayı toplayalım' demişti. Biz kendisine 630 imza teslim ettik. Diyelim ki bizim 15 imzamız eksik. İYİ Parti'ye grup kurmaları için 15 tane milletvekili veren Genel Başkanımız, burada 3-5-10 delegenin lafını yaparsa taktirini kamuoyuna ve bu partiye gönül veren yoldaşlarımıza bırakıyoruz" dedi.

CHP Ankara Kurultay Delegesi Mahmut Celal Ünsal, oturma eylemlerinin bir taşkınlık olmadığını, sadece demokratik bir tepki olduğunu söyledi. Ünsal, şunları kaydetti:  "Yaklaşık 70 yıl önce çok partili hayata geçen İsmet İnönü, kaybettiği seçimlerden sonra 'ben kaybettim ama demokrasi kazandı' diyebilen bir liderimizdi. Bugün de 'hak, hukuk adalet' diyerek 450 kilometre yürüyen Genel Başkanımızın kurultaydan kaçabileceğine veya türlü bahanelerle kurultayı yapmayacağını tahmin etmiyorum. Demokrasiye inanan CHP'nin Genel Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri, kurultay kararını bugün verecektir."

 

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