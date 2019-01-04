CHP'nin Muratlı Belediye Başkan Adayı Nebi Tepe kimdir?
CHP'de Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi Belediye Başkan Adayı halen Belediye Başkanı olarak görev yapan Nebi Tepe oldu. Bu gelişmenin ardından Nebi Tepe'nin hayatına ilişkin bilgiler internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Peki, CHP'nin Muratlı Belediye Başkan Adayı Nebi Tepe kimdir?
CHP'nin Muratlı Belediye Başkan Adayı Nebi Tepe, 21.12.1958 Hayrabolu Kılıçlar Köyün'de doğdu. ilkokulu Muratlı Cumhuriyet ilkokulunda, Ortaokulu Muratlı Ortaokulu, Liseyi İstanbul Kabataş Erkek Lisesinde bitirdi. 1983 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ni bitirerek Ziraat Mühendisi ünvanını aldı. 1986 yılında askerliğini kısa dönem er olarak yaptı.
1987 yılında Muratlı'da iş hayatına atıldı. Mesleğiyle ilgili olarak yumurta tavukçuluğu işletmesini kurarak yumurta üretimine başladı. 1999 yerel seçimlerinde Demokratik Sol Parti'den aday oldu ve seçilerek Muratlı Belediye Başkanlığı görevini devraldı.
2004-2009-2014 yerel seçimlerinde tekrar aday oldu. Yeniden seçilerek görevine devam etmektedir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle