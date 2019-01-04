CHP'nin Mudanya Belediye Başkan Adayı Hayri Türkyılmaz kimdir?
CHP'de Bursa'nın Mudanya ilçesi Belediye Başkan Adayı halen Belediye Başkanı olarak görev yapan Hayri Türkyılmaz oldu. Bu gelişmenin ardından Hayri Türkyılmaz'ın kim olduğu merak konusu oldu. Peki, CHP'nin Mudanya Belediye Başkan Adayı Hayri Türkyılmaz kimdir? İşte, Hayri Türkyılmaz hakkında merak edilenler...
CHP'nin Mudanya Belediye Başkan Adayı Hayri Türkyılmaz, 31 Aralık 1955 tarihinde Bursa’nın ilçesi Mudanya’da doğdu. İlköğretim ve liseyi Mudanya’da okudu. 1979 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Bölümü’nü bitirerek elektrik mühendisi oldu. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Bursa Şubesi’nde Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Ayrıca Mudanya Tüketicileri Koruma Derneği gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarında çalıştı.
Siyasi hayatına 1973 yılında CHP Gençlik Kolları’nda başladı. 1980 darbesinin ardından siyasi hayatına SODEP’te ilk üyelerinden olarak başlayıp sırasıyla SHP ve CHP’de devam etti. 3 Dönem SHP İlçe Başkanlığı yaptı. 1991 yılında ön seçimle SHP’den Bursa Milletvekili adayı oldu. 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri’nde 25 yıl aradan sonra CHP’den Mudanya Belediye Başkanı seçildi. Fransızca bilmekte olup, evli ve 4 çocuk babası.
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