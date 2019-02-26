CHP'nin Kocadon itirazı kabul edilmedi
Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Mehmet Kocadon’un adaylığının düşmesi için Muğla İl Seçim Kurulu'na başvuran Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) itirazı kabul edilmedi.
CHP'den ayrılarak Demokrat Parti'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon seçim çalışmalarına hızlı bir şekilde başladı. CHP tarafından adaylığının düşürülmesi için İl Seçim Kurulu'na verilen itiraz sonucunda yaptığı incelemeden Mehmet Kocadon’un seçimlere girmesinde bir sakınca olmadığına karar verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’u Belediye Başkan adayı göstereceği öne sürülmüştü. Seçimlere 52 gün kala CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklama ile Mustafa Saruhan Bodrum Belediye Başkan adayı gösterildi.
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