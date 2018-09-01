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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.09.2018 - 00:36, Son Güncelleme:

CHP'nin kayıp oyları İYİ Parti ve HDP'de

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
CHP'nin kayıp oyları İYİ Parti ve HDP'de

CHP’nin Parti Meclisi (PM) toplantısında 24 Haziran seçim sonuçları detaylı şekilde ele alındı. Bir grup akademisyen tarafından hazırlanan sunumda, 1 Kasım 2015 seçimlerine göre, CHP’den yüzde 2.2’lik oyun İYİ Parti’ye, yüzde 0.5 oyun ise HDP’ye gittiği belirtildi. AK Parti’den MHP’ye, MHP’den de İYİ Parti’ye oy geçişi olmuş.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında çarşamba günü toplanan Parti Meclisi’nde, siyasi analist Mehmet Günal Ölçer ve ekibi 24 Haziran seçimlerinin sonuçları hakkında sunum yaptı.

MHP’DEN İYİ PARTİ’YE 7.9 OY GİTTİ
Edinilen bilgiye göre, 24 Haziran seçimleri hem Türkiye, hem de il, ilçe ve mahalle bazında değerlendirildi; partiler arası oy geçişleri dikkat çekti. Buna göre AK Parti’nin 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 49.3 olan oyu 24 Haziran’da yüzde 42.3’e düşmüştü. AK Parti’nin kaybettiği yüzde 7.1’lik oyun MHP’ye gittiği ifade edildi.

MHP ise daha önceki seçimlerde oy veren seçmenin sadece yüzde 4.1’ini koruyabildi. Daha önceki seçimlerde MHP’ye oy veren seçmenlerden yüzde 7.9’u İYİ Parti’ye oy verdi.

İYİ Parti’ye oy veren seçmenler MHP’lilerle sınırlı kalmadı. CHP’den de İYİ Parti’ye yüzde 2.2 oy geçtiği dikkat çekti.

CHP, 1 Kasım 2015’te yüzde 25.6 oranında oy almıştı. 24 Haziran’da oyları yüzde 22.8’e geriledi. Yapılan algoritma çalışmasında CHP oylarının yüzde 2.2’si İYİ Parti’ye geçerken, daha önce CHP’ye oy vermesine rağmen HDP’ye oy veren seçmen oranı yüzde 0.5 çıktı. HDP ise oylarını yüzde 10.5’ten yüzde 11.5’e yükseltti.

HDP, yüzde 1’lik oy artışının yarısını CHP’den yarısını da daha öncesi seçimlerde bağımsız adayları destekleyen seçmenlerden aldı.

EN BAŞARILI İL KIRŞEHİR
Özellikle İzmir ve İstanbul’da genç seçmenin CHP’ye yöneldiği saptanırken, oy oranı artan ve azalan il ve ilçeler de belirlendi. Bu saptama yapılırken sadece oy artışı değil farklı kriterler kullanıldı. Buna göre sırasıyla Kırşehir’in Boztepe, Elazığ’ın Maden, Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ve Kırşehir’in Mucur ilçeleri CHP’nin en başarılı olduğu ilçeler olarak öne çıktı. En başarılı il Kırşehir, başarısız iller ise Şırnak, Hakkâri ve Iğdır oldu. Yapılan sıralamada İzmir en başarılı 13., İstanbul 19. ve Ankara 30. sırada yer aldı.

PARTİ YÖNETİMİNDEN İTTİFAK RAPORU
Seçim sonuçlarına ilişkin bir başka çalışmayı da CHP yönetimi yaptı. CHP yönetiminin ilk kez uygulanan ittifak sisteminin oy dağılımını anlatabilmek için hazırladığı ‘24 Haziran Seçim Sonuçlarına Göre Olası Senaryolar’ raporu önümüzdeki haftalarda yapılacak Parti Meclisi toplantısında sunulacak. Hazırlanan rapora göre 24 Haziran genel seçiminde siyasi partiler ittifakı olmasaydı; AK Parti 320, CHP 148, HDP 75, MHP ise 57 milletvekili çıkartacaktı. İYİ Parti, SP ve DP’nin baraj altında kalacağı için hiçbir seçim bölgesinde milletvekili çıkaramayacağı belirtilen raporda, ittifakın olmadığı senaryodan en fazla yararlanacak partinin AK Parti olacağına dikkat çekildi.

SP KATILMASA NE OLURDU?
CHP yönetiminin raporuna göre SP’nin ‘Millet İttifakı’na katılmaması durumunda AK Parti 302, CHP 141, HDP 67, MHP 50 ve İYİ Parti ise 40 milletvekili çıkartacaktı. Bu senaryoda sekiz bölgede ‘Millet İttifakı’nın aldığı birer milletvekilinin Cumhur İttifakı’na geçeceği belirtilerek, CHP’nin Bartın, Yozgat ve Şanlıurfa’da vekil çıkartamayacağı, Muğla ve Samsun’da milletvekili sayısının birer düşeceği vurgulandı. Raporda, SP’nin Millet İttifakı’na dahil olması sonucunda AK Parti’nin tek başına iktidar olma şansını kaybettiği kaydedildi.

HDP BARAJA TAKILSA DAĞILIM NE OLURDU?
Raporda HDP’nin barajı aşamaması halinde AK Parti’nin 343, CHP’nin 156, MHP’nin 51, İYİ Parti’nin 48, SP’nin 1 milletvekili çıkacarağı ve bir de bağımsız milletvekili olacağı belirtildi. HDP’nin baraj altında kalması halinde bu durumdan en fazla AK Parti’nin avantajlı çıkacağı, SP’nin diğer ittifak partilerinden daha fazla oy aldığı tek il olan Batman’da 1 milletvekili çıkaracağı, Hür Dava Partisi eski genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun da bağımsız olarak Meclis’e gireceği ifade edildi.

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
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