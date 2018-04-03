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    CHP'nin 'kamuflajlı ziyaret' tepkisine AK Parti'den yanıt geldi

    Hürriyet Haber
    03.04.2018 - 08:12 | Son Güncelleme:

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuflaj giyerek sınır karakolunu ziyaret etmesini "Cumhurbaşkanlığı, şımarıklık makamı değildir. Afrin harekâtının başarısına gölge düşürmeyin" sözleriyle eleştirdi. CHP'nin eleştirilerine, AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal yanıt verdi: CHP'nin rahatsızlığını, eski Türkiye'nin bir hastalığı olarak görüyoruz.

    Tezcan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün Hatay'a sanatçılarla birlikte moral ziyaretinde askeri üniforması giymesini eleştirdi. Tezcan, "Son hafta ilginç bir şımarık ile karşı karşıyayız. Afrin harekâtını ilk gününden itibaren sınır güvenliği için önemli ve destekliyoruz dedik. Son dönemdeki açıklamalara bakıyoruz görüyoruz ki; bu harekât bir sınır güvenliği harekâtı mı, yoksa siyaset ve ticaret aracı haline mi getirilmiş? Anlamakta zorlanıyoruz. Erdoğan, çıkmış partisindeki metal yorgunluğun bu harekat ile kalktığını söylüyor. Bu sözden utanmak gerekir. Şehitlerimiz senin partindeki metal yorgunluğunu kaldırmak için mi yoksa bu vatan için mi can verdiler? Sen şahadeti bu kadar siyasi nezaketsizlik ile ayaklar altına nasıl alıyorsun?

    Danışmanı çıkmış, 'Şehitlerimiz oldu ama oradaki imar, inşaat işlerini yapacağız diyor'. Bir ihale şartnameleri eksik. Müteahhitlik mi yoksa vatan koruma peşinde miydiniz? Ayıp şehitlerin kanına ayıp. Bütün bunlar olmamış gibi dün de bir üniformalı AK Parti Genel Başkanı. TSK üniforması hak edilince giyilir. Asker üniforması hak edilince giyilir. Cumhurbaşkanlığı makamı şımarıklık makamı değil. Davul-zurna çalarak gidip Afrin harekâtında şımarık ve TSK’nın vakarına yakışmayan ciddiyetsiz tutumların yeri değildir orası. Şehitlerin kanının aktığı yerdir orası. Orası temsili askeri üniformalarla ile şov yapılacak yer değildir. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan olmak üzere, herkese, bu tiyatro sahnesinin parçası olan Genel Kurmay Başkanı’na diyoruz ki; bir an önce TSK’nın vakar ve ciddiyetine uygun davranmaya yönelin Afrin harekatının başarısına gölge düşürmeyin" ifadelerini kullandı.

    'CHP'NİN RAHATSIZLIĞINI, ESKİ TÜRKİYE'NİN BİR HASTALIĞI OLARAK GÖRÜYORUZ'

    CHP'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelttiği eleştirilere, AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal yanıt verdi.

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin milletin emrinde olduğunun altını çizen Ünal, şunları kaydetti:

    "Türk Silahlı Kuvvetleri bu milletin emrinde olduğu gibi bu ülkeyi kimin yöneteceğine de bu millet karar veriyor. Seçilmiş meşru hükümetin ve seçilmiş meşru cumhurbaşkanının Afrin'e dönük operasyonda aldığı inisiyatif ve bütün süreci yönetmesinden Cumhuriyet Halk Partisi neden rahatsız? Cumhuriyet Halk Partisi darbeci bir akılla hâlâ devletin ve devletin kurumlarının, devletin emniyetinin, yargısının, devletin ordusunun tabii ki devletin kendi içişleyişi içerisinde milletin iradesi dışında bir irade tarafından mı ordunun yönetileceğini düşünüyor ki sanki Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bağımsız bir güçmüş gibi bir dil kullanıyorlar. Dolayısıyla burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin duyduğu rahatsızlığı, bazı kesimlerin duyduğu rahatsızlığı eski Türkiye'nin bir hastalığı olarak biz görüyoruz."

    CHPden Cumhurbaşkanı Erdoğana kamuflaj tepkisi...CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kamuflaj tepkisi...

    Etiketler: sanatçıların hatay ziyareti , NoMobil , gündem
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