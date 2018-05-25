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    CHP'nin kampanya teması huzur

    Rifat BAŞARAN/ANKARA
    25.05.2018 - 00:40 | Son Güncelleme:

    CHP, 24 Haziran’daki seçimler için yarın yapılacak aday tanıtım toplantısının ardından düğmeye basacak.

    CHP Sözcüsü Bülent Tezcan’ın, “Bizim mahalle değil bütün mahalleye ulaşacağız” sözleriyle anlattığı kampanyanın ana teması ‘huzur’ olacak. CHP, yoksulluğu ve işsizliği ortadan kaldırarak, sosyal devleti yeniden inşa etme vaatleriyle seçmenin karşısına çıkacak. Seçim kampanyasında sadece CHP’li seçmenin değil, bütün seçmenlerin hassasiyetlerine yer verilecek.

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    Bildirgenin taslağı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na sunuldu. ‘Beş sorun, beş çözüm’ içeren taslakta, Kılıçdaroğlu’nun konuşmalarında dile getirdiği ekonomi, toplumsal barış, hukuk ve demokrasi, eğitim ile diplomasi konularında çözüm reçetelerine yer verilecek. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce başlattığı kampanyasını sürdürürken, Kemal Kılıçdaroğlu ve Bülent Tezcan’ın da devreye girmesiyle üç koldan kampanya yürütülecek.

    Kılıçdaroğlu, kampanyasında sivil toplum örgütleri ve kanaat önderleri ile salon toplantıları yaparak, onların da fikirlerini alacak. Kampanya çerçevesinde ortak mitingler de olacak. İnce ve Kılıçdaroğlu Bursa, Aydın, Ordu, Giresun, Hatay, Mersin, İzmir, Ankara ve İstanbul’da ortak miting düzenleyecek. CHP’nin son mitingi 23 Haziran’da İstanbul’da yapılacak. Kampanyanın afiş, pankart, kısa film, kampanya şarkıları ‘huzur’ teması üzerine olacak. Kampanya boyunca çatışma ve kutuplaşmaya neden olacak, toplumda tansiyonu arttıracak bir dilin kullanılmamasına dikkat edilecek. Uzlaşma dili ön plana çıkartılacak.

    Sosyal medyadan propagandayı hedefleyen CHP’liler, Google’ın İrlanda’daki Avrupa Genel Merkez ofisinden gelen yetkililerle Ankara’da görüştü. Propaganda filmlerinin gösterilmesi ve bölge eğilimleri ile kullanıcı davranışları konusunda bilgi sahibi olmak için destek istendi. CHP, seçim için 100’e yakın konuda tematik film hazırlatacak. Twitter, YouTube, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya hesapları etkin kullanılacak. Bunun için gönüllü grubu oluşturulacak. Sosyal medya hesaplarından İnce, Kılıçdaroğlu ve partililerin konuşmalarının yanı sıra propaganda filmleri de paylaşılacak. 

    CHP’nin 24 Haziran’daki çifte seçimlerde kullanacağı slogan ve logo belirlendi. CHP, seçim döneminde, millet ittifakına da vurgu yaparak, “Millet için geliyoruz!” sloganını kullanacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bir konuşmasında “Millet ‘tamam’ derse, kenara çekiliriz” sözlerinin ardından başlatılan kampanyaya atıfla ‘Artık Tamam’ sözü de logo olacak. CHP ambleminin altında “EVET” yazısı da görsel olarak afişlerde yer alacak.

    Etiketler: erken seçim , gazetehaberleri , gündem
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