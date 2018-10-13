'CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye devrini sağlayacağız'

TERÖRE BULAŞAN ADAY OLURSA

Yurtdışına gittiklerinde bizim oradaki diplomatlarımızla bir araya gelmiyorlar. Onlar Hans’la George’la bir araya geliyorlar. Onlar bu ülkeden kaçıp gidip 5 yıl, 10 yıl hapis cezası alan ajanlarla bir araya geliyorlar. Ankara’dan İstanbul’a bunlarla el ele kol kola yürümediler mi? Ben bunları deyince anamuhalefetin başındaki zat rahatsız oldu. Sözde ‘Adalet Yürüyüşü’nde yanındaki kişiler tescilli terör zanlıları. Bunların en büyük başarıları her evden bir oy diyerek terör yardakçısı partiyi Meclis’e sokmak. Şimdi de belediyelerde aynı oyunu sergiliyorlar. Buna pabuç bırakmayız. Eğer teröre bulaşmış olanlardan kalkıp da belediye başkan adayı yapanlar çıkacak olursa bilsinler ki şu anda kayyum (kayyım) atanan yerlerdeki ilkemiz neyse, aynı ilkeyi Türk hukuk sisteminde işleteceğiz. Biz devletin parasını verelim de bu teröristlere makine alsınlar onlar da o güzel şehirlerimizi kanallarla donatsınlar... Müslüman bir delikten bir kere sokulur bir daha asla.



Bunların derdi ellerindeki belediye ve parti koltuklarını korumak, ekmek elden su gölden yaşayıp gitmekti. Kılıçdaroğlu, kendisine açtığım davalarda parayı kendi cebinden mi ödedi yoksa CHP’nin kasasından mı ödedi? Sen bu paraları nereden ödedin? Bunu da açıklamaya davet ediyorum.



MECLİS’TEN BUNU ÇIKARACAĞIZ

İş Bankası’nda CHP’nin yüzde 28 hissesi var ya... Bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, CHP kullansın diye yapmadı, hazineye gitsin diye yaptı. CHP’nin 4 üyesi ile kontrolüne zemin hazırladı. Biz bu konuyu Meclis’e getiriyoruz. Sağ olsun MHP de destekleyeceğini açıkladı. İnşallah Meclis’ten bunu çıkaracağız ve bu hisselerin Türkiye Cumhuriyeti devletinin hazinesine devrini sağlayacağız. Kılıçdaroğlu bunu duyunca tutuştu tabii. ‘Bunu biz kullanmıyoruz’ diyor. Bir de kullanacak mıydın? Yönetim kurulu üyesi ne yapar el kaldırır el indirir. Bunun arkasında nelerin yattığını biz biliriz. Bir an önce Meclisimizden geçecek ve ardından hazinemize İş Bankası bunu ödeyecek.



KAYSERİ FETÖ’DEN ÇOK ÇEKTİ

Bizim kadar meseleyi demokratik hukuk devleti içinde götüren başka devlet yoktur. Hâlâ FETÖ ile mücadele konusunda vicdanları karartan hususlar olduğunu biliyorum. Bu ihanet çetesinin içinin tam göbeğinde olduğu halde şu ana kadar adalete hesap vermemiş olanlar kurtulduklarını sanmasınlar. Her gün bir yerlerde yeni deliller bulunuyor, şifreler çözülüyor. Bunlara dayalı olarak savcı-hâkimlerimizin karşısına çıkıyor. Geçmişte Kayseri’nin de FETÖ’den çok çektiğini iyi bilirim. Eğitim kurumlarından iş dünyasına kadar şehrin hayat damarlarına dahil olan bu ihanet çetesinin peşini bırakmayacağız. Dün (önceki gün) Isparta’da bir bankanın kasasından bunlara ait 100 kilo altın ve 5 milyon dolar para çıktı. Kim bunlar? FETÖ. Şimdi bankalar ve tüm finans sektörüne sesleniyorum. Bak Isparta’da bulundu. Lütfen kasalarla ilgili çalışmalarınıza dikkat. Kim, nerede, ne yapıyor bileceksiniz. Bugün olmasa yarın, tüm hainler ihanetlerinin hesabını verecek. Şehitlerimize ve gazilerimize olan borcumuzu son FETÖ’cüyü bulup hukukun karşısına çıkarmadan ödeyemeyiz.”



KILIÇ ARTIKLARINI İMHA EDECEĞİZ

“Önümüzde mutlaka çözmemiz gereken birkaç mesele var. Bölücü terör örgütüne ciddi darbeler vurduk. Hâlâ topraklarımızın içinde kalan kılıç artıklarını da en kısa sürede imha edeceğiz. Terör konusunda bir diğer sorun da FETÖ’dür. Eğitim diyerek, sohbet diyerek sinsice kurdukları tuzaklarla nice gencimizi nice vatandaşımızı düşürdüler. Bu örgütün ortaya çıktığı tarih 17-25 Aralık. 2010’da başladılar ama bu hareketin 40 yıl mazisi var. Şimdi ise ortaya konulan tüm hakikatlere rağmen örgütün içinde kalanlar bunun tüm sonuçlarına razı olmuşlar demektir.

Kim olursa olsun, ister babamız ister evladımız olsun, canlarını yakarız, hukuk neyse onu da uygularız. Onlar bu ümmeti parçaladılar, aileleri parçaladılar. Bunlara biz müsaade edemeyiz. Bugüne kadar ne oldu, oldu... Şimdi gereğini yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Adalet ve onun uygulamadaki hali olan hukuk herkesin hatta hainlerin bile hakkıdır.”







ORGENERAL HULUSİ AKAR CAMİSİ AÇILDI

Kayseri Asri Mezarlık’ın içindeki Orgeneral Hulusi Akar Camisi ve Külliyesi, dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katılımıyla hizmete açıldı. Erdoğan, “Hulusi Akar Camimiz mimarisiyle özgün, büyüleyici. Burada sadece bir mescit, bir cami yok aynı zamanda bu kabristanın içinde bir külliye oluştu. Sürekli bir va’z u nasihat oluşacak. Kabristana bakıp nasibimizi alacağız. Hayırlı evlatlar, hayırlı eserler bırakma gayretinde olalım. Bu kabristanda Hulusi Paşamızın annesi ve babası var; onların ruhlarına da Fatihamızı göndereceğiz” dedi.