'CHP'nin iki genel başkanı var'

O GECE ÇANKIRI’DAN YÖNETTİM

“15 Temmuz alçak darbe girişimi gecesi buradaydım, o darbenin bastırılmasını Çankırı’dan yönettim. Bir yapım bir de yıkım ittifakı var. Yapım ittifakı Cumhur İttifakı’dır, Yenikapı ruhunun adıdır. Gün ülkeye sahip çıkma günüdür. Ülkenin üzerinde emperyal güçlerin büyük oyunları var. Ülkemizin güneyinde bir terör devleti kurdurmak istiyorlar. Kürtlerin, Kürt vatandaşlarımızın kanıyla canıyla orada bir yapay terör devleti kurmaya çalışıyorlar. Bütün şer güçleri, terörü yok edinceye kadar mücadelemiz sürecek.



MİLLET SİZİNLE Mİ UĞRAŞACAK

Bu CHP’nin eskiden bir genel başkanı konuşurdu şimdi iki tane genel başkanı var. Ayrı tellerden aynı türküyü söylüyorlar. Şunu durduracağız, bunu kapatacağız ötekini satacağız... Biri, FETÖ’yü Amerika’dan istemediler diyor, genel başkanları da canım istemişler diyor, yahu kardeşim millet sizinle mi uğraşacak? Bu milletin yüzünü güldürecek, ülkeyi ileriye taşıyacak hiçbir fikriniz, projeniz yok mu? Yerli araba projesini iptal edecek, Külliye’yi yıkacak, Kanal İstanbul’u yaptırmayacak. Tek dertleri Tayyip Erdoğan’ı indirelim, AK Parti’yi durduralım; gerisi ne olursa olsun. Yok, yağma yok. Siyaset fikirle, hizmetle, projeyle olur, atıp tutmakla olmaz.



Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın önderliğinde çok büyük başarılara imza attık. Bugün dünyada yapılan 10 büyük projeden 6’sını Türkiye yapıyor. Bu yılın ilk 4 ayında da yüzde 7 büyüttük, bu ne demek, dünyanın 20 gelişmiş ülkesi arasında en fazla büyümeyi sağlayan ülke yine Türkiye oldu. Geçen yıl da Türkiye idi, bu yılın ilk çeyreğinde de Türkiye oldu. Biz şov yapmıyoruz, hizmet yapıyoruz.”



ŞEKERPANCARI 2 LİRA 35 KURUŞ

Başbakan Binali Yıldırım, Amasya’da düzenlenen Ferhat Tüneli açılış töreni ve iftar programına da katıldı. Yıldırım, “2018 yılı şekerpancarı alım fiyatını 2 lira 35 kuruş olarak belirledik. Geçen sene 2 lira 10 kuruştu. Yüzde 12 artış anlamına geliyor bütün şekerpancarı üreticisi kardeşlerimize hayırlı olsun” diye konuştu.