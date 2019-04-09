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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.04.2019 - 12:45, Son Güncelleme:

CHP'nin iddialarına AK Parti'den jet yanıt

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CHP'nin iddialarına AK Parti'den jet yanıt

AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel, ''Görüşme takvimi değişti, Büyükçekmece'de başvurumuzu geri çekmedik'' dedi.

CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın Büyükçekmece iddialarına AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel jet yanıt verdi. 'Büyükçekmece itirazımızı geri çekmedik' diyen Özel, ''Çok ciddi iddialar var, bunları göreceksiniz'' dedi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın iddialarını AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel yalanladı. 'Takvim değişti' diyen YSK Temsilcisi Özel, Büyükçekmece'de bir geri çekme söz konusu olamadığını söyledi.

''ORGANİZE BİR İŞ''

''Faik Öztrak bunu hangi bilgiye dayanarak açıklıyor anlamak mümkün değil'' diyen Özel, ''Büyükçekmece için hatta ilave dosyamız olacak'' dedi.

''Kamuoyunu yanıltma derdindeler'' diyen Özel, ''Doğru olsunlar, dürüst olsunlar'' diye konuştu. CHP'nin kendi temsilcilerine sorması halinde doğruyu öğrenebileceğini söyleyen Özel, ortaya hiç olmayan bir olayın atıldığını söyledi.

''Büyükçekmece'de çok ciddi iddialar var'' diyen Özel, Büyükçekmece'de müteahhitlere baskı kurulup, olmayan bir binaya hayali seçmen taşınmasının organize bir iş olduğunu söyledi.

 

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