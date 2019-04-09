CHP'nin iddialarına AK Parti'den jet yanıt
AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel, ''Görüşme takvimi değişti, Büyükçekmece'de başvurumuzu geri çekmedik'' dedi.
CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın Büyükçekmece iddialarına AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel jet yanıt verdi. 'Büyükçekmece itirazımızı geri çekmedik' diyen Özel, ''Çok ciddi iddialar var, bunları göreceksiniz'' dedi.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın iddialarını AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel yalanladı. 'Takvim değişti' diyen YSK Temsilcisi Özel, Büyükçekmece'de bir geri çekme söz konusu olamadığını söyledi.
''ORGANİZE BİR İŞ''
''Faik Öztrak bunu hangi bilgiye dayanarak açıklıyor anlamak mümkün değil'' diyen Özel, ''Büyükçekmece için hatta ilave dosyamız olacak'' dedi.
''Kamuoyunu yanıltma derdindeler'' diyen Özel, ''Doğru olsunlar, dürüst olsunlar'' diye konuştu. CHP'nin kendi temsilcilerine sorması halinde doğruyu öğrenebileceğini söyleyen Özel, ortaya hiç olmayan bir olayın atıldığını söyledi.
''Büyükçekmece'de çok ciddi iddialar var'' diyen Özel, Büyükçekmece'de müteahhitlere baskı kurulup, olmayan bir binaya hayali seçmen taşınmasının organize bir iş olduğunu söyledi.
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