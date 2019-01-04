CHP'nin Hayrabolu Belediye Başkan Adayı Fehmi Altayoğlu kimdir?
CHP'de Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesi Belediye Başkan Adayı halen Belediye Başkanı olarak görev yapan Fehmi Altayoğlu oldu. Bu gelişmenin ardından Fehmi Altayoğlu’nun hayatına ilişkin bilgiler internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Peki, CHP'nin Hayrabolu Belediye Başkan Adayı Fehmi Altayoğlu kimdir?
Fehmi Altayoğlu, 1975 yılında Mönchengladbach-Almanya’da doğdu. İlkokul Eğitimimi Cumhuriyet İlkokulunda tamamladı. Orta ve Lise öğrenimimi Tekirdağ Anadolu Lisesinde tamamladı. 1994 yılında Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünü kazandı. 1998 yılında lisans eğitimimi biterek Makine Mühendisi oldu.Bu tarihten itibaren Hayrabolu’ya dönerek, tarım makinaları imalatı yapan şirketin yönetim kademesinde görev aldı.
1994-2000 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Hayrabolu İlçesi Gençlik Kollarında görev yaptı. Daha sonra 2001-2003 yılları arasında yönetim kurulu üyeliği ve ilçe sekreterliği görevinde bulundu. 2004-2009 ve 2009-2014 dönemleri arasında Hayrabolu İl Genel Meclisi Üyeliğine iki kez seçildi. 1999-2003 yılları arasında Hayrabolu Genç Girişimciler ve İş Adamları Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.
2005-2009 tarihleri arasında Hayrabolu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanlığı görevinde bulundu. 2009-2013 ve 2013 yılında tekrar ikinci dönem Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.
Hayrabolu’da ticaretinin ve sanayinin gelişmesiyle ilgili olarak ciddi girişimlerde bulundu.Ayrıca Hayrabolu Köylere Hizmet Götürme Birliğinde 8 yıl yönetim kurulu üyeliği yaptı. Hayrabolu Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu üyeliğinde 5 yıl görev yaptı.
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