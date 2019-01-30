'CHP'nin devre dışı kalmasının miladı olacak'

ARSLANKÖY ÖRNEĞİ

“Demokrasilerde sandık namustur. Sahada ne kadar çalışırsanız çalışın seçimin kazanıldığı yer sandıktır. Demokrasinin fiilen tecelli ettiği yer olan sandığa sahip çıkmazsak millet iradesinin yönetime yansımasını da temin edemeyiz. Zaman zaman anlattığım meşhur Arslanköy örneği vardır. CHP’yi tanımak, anlamak için Arslanköy’ü de iyi tanımak, Arslanköy’ün kadınlarını da iyi tanımak ve anlamak gerekir. Arslanköy ahalisi CHP’nin dayattığı zalim muhtarı değil kendilerinin desteklediği DP’li adayı seçmek için dört gözle sandığı beklemektedir. Sandığın başındaki görevli CHP adayının kazanamayacağını görünce hastalandım diyerek oy sayımını ertesi güne bırakmak, sandığı da karakola götürmek ister. Arslanköy’ün kadınları sandığın başka yere götürülmesine izin vermezler. Ertesi gün yapılan sayımda DP’li muhtar adayı 10 kat farkla seçimi kazanır. Tarihimize 47 hadisesi olarak geçen bu olay, milletimizin sandığa ve oradan çıkan iradesine olan bağlılığını göstermesi bakımından çok önemlidir.

SANDIĞA SAYGI DUYMAMIŞTIR

Gençliğe sesleniyorum. İşte CHP’yi tanımak istiyorsanız, CHP budur. CHP hiçbir zaman sandıktan çıkan iradeye saygı duymamıştır. CHP hiçbir zaman milli iradeye saygı duymamıştır. CHP hep açık oy, gizli tasnifle seçim yapma yoluna gitmiştir. Şimdi tabii bunları yapamıyorlar o ayrı mesele.

MİRASÇILARINI VİTRİNE ÇIKARIYOR

Rahmetli Menderes sandıktan çıktığı halde arkasında CHP’lilerin olduğu darbecilerin urganından kendini kurtaramamıştır. Yine aynı CHP, sandıktan çıkan rahmetli Türkeş’i ve arkadaşlarını 12 Eylül’de en ağır işkencelere maruz bırakarak idamla yargılayanların mirasçılarını bugünlerde yeniden vitrine çıkarmak suretiyle 60 yıldır hiç değişmediğini gösteriyor. Başbakanlık görevine gelen rahmetli Erbakan’ı bin bir hile ve baskıyla alaşağı eden de yine aynı kafadır.

Bölücü terör örgütünün güdümündeki siyasi partiyle girdiği yakın ilişki CHP’nin gerçek yüzünün sadece bir kısmıdır. Biz adeta anayasa değiştirebilecek güce sahipken partimizi, biliyorsunuz, kapatmaya yeltendiler. Bugün karşımızda yıllardır iktidardan uzak kalmış olmanın mahcubiyetiyle demokrasi ve özgürlük havariliğine soyunan bir CHP olması kimseyi aldatmasın.

YONTULMAMIŞ FAŞİST ZİHNİYET

Şimdi yanlarında yoldaşları, yandaşları var. Bu yandaş, yoldaşlarıyla beraber şu anda adeta karşımızda cumhur ittifakına karşı bir ittifak oluşturdular. Başarılı olamayacaklar. İşbaşında bulundukları belediyelerden, kendi partilerindeki uygulamalardan çok iyi biliyoruz ki bu kılıfın altında gücü ele geçirmek umuduyla yanıp tutuşan yontulmamış bir faşist zihniyet vardır. Biz sandığın namusunu koruduğumuz sürece, CHP’nin o sandıktan çıkma şansı yoktur. CHP’ye oy verenlerin ya aileden tevarüs ettikleri bir alışkanlıkla ya ideolojik bağnazlıkla ya da biz kendimizi doğru şekilde anlatamadığımız için bu partinin yalanlarına kanarak oraya meyledenlerden oluştuğunu biliyoruz. AK Parti ve cumhur ittifakı olarak biz milletimle gönül bağımızı güçlendirdikçe CHP’nin giderek marjinalleşeceğine ve siyasetin denkleminden çıkacağına inanıyorum. İnşallah önümüzdeki seçim CHP’nin devre dışı kalışının da miladı olacak.”