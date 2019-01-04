CHP'nin Çorlu Belediye Başkan Adayı Ahmet Sarıkurt kimdir?
CHP'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Belediye Başkan Adayı halen Belediye Başkanı olarak görev yapan Ahmet Sarıkurt oldu. Bu gelişmenin ardından Ahmet Sarıkurt'un kim olduğu merak konusu oldu. Peki, CHP'nin Çorlu Belediye Başkan Adayı Ahmet Sarıkurt kimdir? İşte, Ahmet Sarıkurt hakkında merak edilenler...
1950 yılında Bulgaristan’ın Yablanova köyünden göçen bir ailenin oğlu olan Ahmet Sarıkurt, 1979 yılında babasının mecburi hizmet için bulunduğu Karadeniz Ereğli’de dünyaya geldi.
1997 yılında kazandığı İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 2001 yılında mezun olduktan sonra yakın akrabalarının bulunduğu ve o zamanlar Çorlu’nun bir mahallesi olan Sağlık Mahallesi’ne taşındı ve iş hayatına Çorlu’da başladı.
2001-2006 yıllarında özel bir firmada kontrol mühendisi olarak çalıştıktan sonra 2006-2009 yılları arasında ortağı olduğu firmanın yöneticiliğini yaptı.
2007-2009 yılları arasında Namık Kemal Üniversitesi’nde “Çelik Yapılar” konulu yüksek lisans yaptı.
2009 Yerel Yönetim Seçiminde CHP'nin adayı olarak Çorlu Belediye Meclisi'ne giren ve 2009-2014 yılları arasında Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Ahmet Sarıkurt, 30 Mart 2014 Yerel Seçimi'nin ardından yeniden bu göreve getirildi.
3 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilen meclis oylamasında Başkan seçilerek Çorlu Belediye Başkanlığı görevine başladı.
Çalışma hayatı içerisinde bir dönem İnşaat Mühendisleri Odası yönetiminde görev alan Ahmet Sarıkurt’un ayrıca Atatürkçü Düşünce Derneği, Avcılar Derneği gibi farklı sivil toplum kuruluşlarına üyelikleri bulunuyor.
2008 yılından beri Emel Sarıkurt’la evli olan Ahmet Sarıkurt, Kaan ve Sarp’ın babasıdır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle