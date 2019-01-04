CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey kimdir?
Halihazırda Nilüfer Belediye Başkanı olarak görev yapan Mustafa Bozbey, partisi tarafından Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. Bu gelişmenin ardından başta Bursalılar olmak üzere pek çok vatandaş, Mustafa Bozbey'in kim olduğunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Peki, CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey kimdir? İşte, Mustafa Bozbey'in biyografisi...
1962 yılında Bursa, Nilüfer ilçesi, Özlüce Mahallesi'nde doğan Mustafa Bozbey, 1999 yılında devraldığı Nilüfer Belediye Başkanlığı görevine devam etmektedir.
İlkokulu Özlüce İlkokulu'nda, Orta ve Lise öğrenimini Bursa Cumhuriyet Lisesi'nde tamamladı. Yüksek Öğrenimini 1980 yılında girdiği Anadolu Üniversitesi'nde gördü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi-İnşaat Mühendisliği Bölümünü 1984 yılında bitirdi. Aynı okulda yüksek lisans öğrenimini yaparak "İnşaat Yüksek Mühendisi" olarak mezun oldu.
1986 yılında projecilik ile başladığı meslek hayatına, daha sonra mesleğiyle ilgili taahhüt işleri yaparak devam etti. 1989 yılında Bozbey İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ni kurdu. Nilüfer bölgesinde ve Mudanya'da pek çok toplu konut projesini hayata geçirdi. 1996 yılında Bozbey İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne dönüşen şirketteki görevi ve yetkilerini 18 Nisan 1999 seçimlerinin ardından devretti.
18 Nisan 1999 seçimlerinde DSP'nin Nilüfer Belediye Başkan adayı olarak girdiği seçimden galip çıkarak, Nilüfer'in üçüncü belediye başkanı oldu. 28 Mart 2004 seçimlerinde CHP'den bir kez daha Nilüfer Belediye Başkanlığı'na aday oldu.
Mustafa Bozbey, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Bursa'da üç dönem üst üste seçim kazanan ilk başkan oldu. Bozbey, 30 Mart 2014 seçimlerinde bir kez daha CHP'den Nilüfer Belediye Başkanlığı'na aday oldu ve kazandı.
Mustafa Bozbey'in şu kuruluşlara üyeliği bulunmakta;
Türkiye Belediyeler Birliği meclis üyesi
Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği Encümen üyesi
Tarihi Kentler Birliği üyesi
Sağlıklı Kentler Birliği üyesi
İnşaat Mühendisleri Odası üyesi
Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi
Çağdaş Eğitim Kooperatifi üyesi
Lozan Mübadilleri Vakfı üyesi
Bursa Cumhuriyet Liseliler Derneği üyesi
Bursaspor Kulübü üyesi
Nilüfer Belediyespor Kulübü üyesi
NilVak üyesi
ANASİAD üyesi
Bursa Rumelililer Kültür ve Dayanışma Derneği üyesi
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