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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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04.01.2019 - 15:56, Son Güncelleme:

CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey kimdir?

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CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey kimdir?

Halihazırda Nilüfer Belediye Başkanı olarak görev yapan Mustafa Bozbey, partisi tarafından Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. Bu gelişmenin ardından başta Bursalılar olmak üzere pek çok vatandaş, Mustafa Bozbey'in kim olduğunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Peki, CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey kimdir? İşte, Mustafa Bozbey'in biyografisi...

1962 yılında Bursa, Nilüfer ilçesi, Özlüce Mahallesi'nde doğan Mustafa Bozbey, 1999 yılında devraldığı Nilüfer Belediye Başkanlığı görevine devam etmektedir.

İlkokulu Özlüce İlkokulu'nda, Orta ve Lise öğrenimini Bursa Cumhuriyet Lisesi'nde tamamladı. Yüksek Öğrenimini 1980 yılında girdiği Anadolu Üniversitesi'nde gördü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi-İnşaat Mühendisliği Bölümünü 1984 yılında bitirdi. Aynı okulda yüksek lisans öğrenimini yaparak "İnşaat Yüksek Mühendisi" olarak mezun oldu.

1986 yılında projecilik ile başladığı meslek hayatına, daha sonra mesleğiyle ilgili taahhüt işleri yaparak devam etti. 1989 yılında Bozbey İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'ni kurdu. Nilüfer bölgesinde ve Mudanya'da pek çok toplu konut projesini hayata geçirdi. 1996 yılında Bozbey İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne dönüşen şirketteki görevi ve yetkilerini 18 Nisan 1999 seçimlerinin ardından devretti.

18 Nisan 1999 seçimlerinde DSP'nin Nilüfer Belediye Başkan adayı olarak girdiği seçimden galip çıkarak, Nilüfer'in üçüncü belediye başkanı oldu. 28 Mart 2004 seçimlerinde CHP'den bir kez daha Nilüfer Belediye Başkanlığı'na aday oldu.

Mustafa Bozbey, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Bursa'da üç dönem üst üste seçim kazanan ilk başkan oldu. Bozbey, 30 Mart 2014 seçimlerinde bir kez daha CHP'den Nilüfer Belediye Başkanlığı'na aday oldu ve kazandı.

Mustafa Bozbey'in şu kuruluşlara üyeliği bulunmakta;

Türkiye Belediyeler Birliği meclis üyesi

Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği Encümen üyesi

Tarihi Kentler Birliği üyesi

Sağlıklı Kentler Birliği üyesi

İnşaat Mühendisleri Odası üyesi

Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi

Çağdaş Eğitim Kooperatifi üyesi

Lozan Mübadilleri Vakfı üyesi

Bursa Cumhuriyet Liseliler Derneği üyesi

Bursaspor Kulübü üyesi

Nilüfer Belediyespor Kulübü üyesi

NilVak üyesi

ANASİAD üyesi

Bursa Rumelililer Kültür ve Dayanışma Derneği üyesi

 

 

 

 

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