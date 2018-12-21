CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş: Gerekirse AK Parti adayı ile yan yana...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na tek dönem talip olduğunu belirten Mansur Yavaş, “2009’da seçilseydim şu anda 10 yılım bitmişti ve görevimi bitiriyordum. Şimdi artık tek dönem talip olabilirim belediye başkanlığına. Gençlerin önünü açmak lazım” dedi.

Yavaş, özetle şunları söyledi:

“Yüzde 50’yi geçmeyi planlıyorum. Geçen seçim bize oy verenlerin yeniden vermemesi için bir sebep yok. Yüzde 44 zaten hazır. Asparagas haberlerle aday olamamış olsaydım bu durum iki parti açısından da öfke patlamasına dönecekti. Sandığa gitmeme durumu gibi. Adaylık açıklandıktan sonra bunlar unutuldu. Televizyonlarda CHP’lilerin problem etmesi gereken şeyi AK Parti’li yorumcuların problem ettiğini gördük. ‘Adamın halen partisi bile yok’ diye dert ediyor. O durum da çok abartıldı, ben Ankara’yı rozetsiz yönetmekten bahsediyorum. Bunu yaparken AK Parti’li ve MHP’li seçmene mesaj verdik. Herkesin belediye başkanı olacağım, bu olursa da sokağa çıkıp rahat rahat korumasız da gezersiniz. Öyle olmazsa ömrünüzün sonuna kadar aileniz, çoluğunuz çocuğunuz korumayla gezmek zorunda kalır.

GEREKİRSE YAN YANA GELİRİZ

(AK Parti adayı Mehmet Özhaseki’yle ilgili olarak) Kamuoyuna yansıdığı kadarıyla proje bazlı, karşılıklı sertleşme olmadan bir seçim yarışması yapmak istediğini görüyorum. Ben de bunu çok istiyorum. 2 seçime girdik ikisinde de agresif olmadan iftira olmadan seçim kampanyası yürüttük. Gerekirse yan yana geliriz, otururuz, fikir ve projelerimizi tartışabiliriz. Biz harbe girmiyoruz, Ankara’da sadece belediye başkanı değişecek. Yeni gelen başkan kendi tarzına göre Ankara’yı idare edecek. Bunun hükümetle ya da partilerle alakası yok. Böyle bir kavganın paydaşı olmayacağız.

HAFTAYA LİDERLERLE RESMİ TEMAS

(Kılıçdaroğlu ve Akşener’le beraber miting yapıp yapmama konusunda) Aday tanıtımında böyle bir şey olup olmayacağını konuşacağım. Önümüzdeki hafta resmi olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nu, Meral Akşener’i, Temel Karamollaoğlu’nu, Gültekin Uysal’ı ziyaret edeceğim. Biz herkesten destek isteyeceğiz. Nasıl bir lansman olur bilmiyorum. Benim arzum CHP İl Başkanı, İyi Parti İl Başkanı ya da birer milletvekiliyle otobüslerde gezmek. Diyelim ki Keçiören İYİ Parti’de kalacaksa ben orada mitinge gideceğim dolayısıyla İYİ Parti’nin mitinginde konuşacağım. Bir başka yerde de tam tersi olacak.

ANKARA’YI ÇOK SIKIŞTIRDIK

En büyük projemiz huzur. Belediye başkanı işini yapmalı; işini yaparken ne bir partinin genel başkanı gibi davranmalı ne de her şeye burnunu sokmamalı. Birinci görevimiz halka yaşanabilir bir kent vaat etmek. Ulaşımından parkına, bahçelerinden kültürüne kadar şehrin geleceğini akıllı kentlere uygun olarak planlamak. İleriye yönelik olarak şehri planlamak lazım. Ankara’yı sıkıştırdık; Ankara, İstanbul gibi değil. Türkiye’deki tüm ailelere birer arsa verseniz konut ya da villa yapsalar tümünün toplamı bir Van Gölü yapıyor. Ankara’yı sıkıştırmak yerine daha huzurlu olarak Ayaş ve Polatlı istikametine doğru planlamak lazım. O taraftaki arazilerde tarım arazisi olmayan çok alan var.

ŞEHRİN 10 MİLYAR TL KAYBI VAR

İki seçim kaybettim ama ülkeye çok şey kattığımı düşünüyorum. 2009’daki projemde ‘Ankara’da turizm olacak’ dediğim zaman alay ettiler, Ankara’da ne var diye. Ama Altındağ’da bizim projelerimizi yapmaya başladılar. Hacıbayram ya da Hamamönü gibi. ‘Suda indirim’ dedik, Mustafa Tuna indirim yaptı, ‘Billboard paraları birilerinin cebine gidiyor’ dedik onları geri aldılar. ‘Otopark gelirleri’ dedik, 1 TL’ye indirildi. Ankapark’a 5 milyar TL harcandı. Hafriyat gelirimizin ne kadar olduğu rakamlarla ortaya çıktı. Bunları hesap ettiğiniz zaman aşağı yukarı Ankara’nın 10 milyar TL kaybı var. Beni seçselerdi bu 10 milyar kayıp olmayacaktı. Bunları hesap ederek oy kullanmasını istiyorum vatandaşların.

SANDIK SONUÇLARI İÇİN KRİPTOLU SİSTEM GELİYOR

2014’teki seçimden sonra sandık sonuçlarına ilişkin vatandaşların hakkını nasıl savunmaya çalıştığımızı belgesel haline getirip yaptığımız bütün itirazları göstermek istiyoruz. O dönemde Ankara’da 550 sandık seçimden 2 ay geçmesine rağmen seçim kuruluna gelmemişti. YSK’yı aradım. ‘Hakikaten gelmemiş, özür dileriz’ dediler. ‘Siz bu seçimi nasıl onayladınız’ dedim. 150 bin oy. Seçimden sonra itiraz hakkı bitmiş, ama hala yoktu. Buna da hukuken bir şey yapamıyorsunuz. Hem suç hem ihmal var. Bu sefer sonuçların okul bazında kriptolu şekilde ile girileceği bir sistemin hazırlığını yapıyoruz. İnsanların demokrasiden seçimden umudunu kesmemesi, ‘verdiğimiz oy yerine gitmiyor’ düşüncesine girmemesi lazım. Bilişim çağında biz bu anlayışı kıracağız.

İNSANLAR AMBULANSLARDA ÖLECEK

Şehir hastaneleri yapıldı, ben yerine itiraz ettim. Bilkent Şehir Hastanesi bölgesinde Eskişehir Yolu’ndaki trafik tıkanacak, insanlar ambulanslarda ölecek. Etlik’te, Bilkent’te monoray planlamıştım. Bunlar yerine o zamanki belediye başkanı Gökçek, ‘800 milyon liralık yol yapıyoruz’ dedi. Şehir hastanesini oraya yapmazsanız zaten o parayla hastane yapabileceksiniz. Yer seçimi yanlış. Yapılan her hata artı maliyet getiriyor.”

5 MİLYAR TL HARCANDI... ANKAPARK YAPILMAMALIYDI

Ankapark hiç yapılmamalıydı. Yapılsa da kentin 60-70 km dışında olmalıydı. Oraya gidecek insanlar için can güvenliği tam olarak sağlanmış değil, seçim öncesi ilk 2 hafta ücretsiz açacaklar ve binlerce kişi hücum edecek. Çocuk oyuncak görürse durmaz, fırlar. Benim duyduğuma göre 50 milyon dolarlık güvenlikle ilgili çalışma yapılması gerektiği. Ben Ankapark’a harcanan paranın 5 milyar TL olduğunu iddia ediyorum, göstermelik olarak 2 milyar TL değil.”

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