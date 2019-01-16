CHP'nin analizi: En yaşlı seçmen 165 yaşındaki Ayşe Teyze

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCHP'nin analizi: En yaşlı seçmen 165 yaşındaki Ayşe Teyze
GeriGündem CHP'nin analizi: En yaşlı seçmen 165 yaşındaki Ayşe Teyze
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Rifat BAŞARAN - ANKARA
16.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

CHP'nin analizi: En yaşlı seçmen 165 yaşındaki Ayşe Teyze

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
CHP'nin analizi: En yaşlı seçmen 165 yaşındaki Ayşe Teyze

CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde, seçim güvenliği için üç aşamalı bir sistem oluşturdu. CHP, seçim öncesi 81 ile bağlı 973 ilçenin seçmen kayıtlarını, daha önceki 14 seçimdeki kayıtlarla karşılaştırarak seçmen analizi çıkardı.

Buna göre yaşı 100’ün üzerinde olan 6 bin 389 seçmen var. En yaşlı seçmen 165 yaşındaki Ayşe Ekici. Seçim güvenliği ile ilgili çalışmaları koordine eden CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’in verdiği bilgiye göre CHP’de seçim güvenliği çalışmaları üç aşamada ele alınacak. İlk aşama askıya çıkan seçmen listelerinin farklı yöntemlerle kontrol edilmesini kapsarken, ikinci aşama seçim gününü, üçüncü aşama ise 31 Mart sonrası süreci oluşturacak.

Partinin halen yürüttüğü seçmen listelerinin kontrolü seçmen artışı, taşınması, yaş analizi, bir hanede yer alan seçmen sayısı gibi farklı yöntemlerle yapılıyor. Türkiye’de 81 ile bağlı 973 ilçe tek tek il ve ilçe örgütlerinin aracılığıyla kontrol ediliyor. Adıgüzel, çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

AYNI EVDE 40 SEÇMEN: “Daha önceki seçimde seçmen görülmezken, bu seçimde seçmen bulunan adresleri tek tek taradık. Bir binada sadece erkek veya sadece kadın oturuyorsa, bir dairede soyadları farklı fazla sayıda seçmen varsa varsa örgütümüze bildiriyoruz. Çankaya’da bir adreste 2 bin 160 seçmen var. Örgütü aradık sorduk, gittiler kontrol ettiler, askeri lojman çıktı. İstanbul Üsküdar’da AK Partili belediye meclis üyesinin evinde 40 seçmen çıktı. İstanbul il örgütü kapılara seçmen listelerini asıyoruz ve apartman sakinleri orada oturmayan seçmen varsa bildiriyor.

ORTA’DA SEÇMEN PATLAMASI: Türkiye’de en fazla seçmen artışı Çankırı’nın Orta ilçesinde. Orta ilçesinde 24 Haziran’da 8 bin 379 seçmen varken, yüzde 95.74 artarak 16 bin 401’e çıkmış. 8 bin 628 yeni seçmen gelmiş. Bunun 222’si ilk defa oy kullanacak gençler. 132’si ilk defa adres sahibi olanlar. Giden seçmen 606 kişi. Orta’ya Ankara’dan 3 bin 177, İstanbul’dan da 4 bin 440 kişi gelmiş.

ÇAMLIDERE İKİNCİ SIRADA: Ankara Çamlıdere ikinci sırada yer alıyor. 24 Haziran seçimlerinde 6 bin 561 seçmen varken YSK’nın açıkladığı son listeye göre seçmen sayısı 12 bin 493’e çıktı. 6 bin 286 seçmen gelmiş. Gelenlerin 5 bin 667’si Ankara’nın diğer ilçelerinden nakledilmiş.

100 YAŞINI AŞAN 6 BİN 389 KİŞİ: Yaşı 100’ün üzerinde olan 6 bin 389 seçmen var. Bunlardan bir kısmı hayatta ama yaşı 120’nin üzerinde olanlar da var. Bize verilen sistemde Ayşe Ekici adında 165 yaşında, 1854 doğumlu seçmenimiz var. 14 seçim listesinde kontrol ettik ilk defa seçmen görülüyor. Ayşe Ekici Kayseri Melikgazi’de seçmen olarak görülüyor.

SOYADI OLMAYANLAR: YSK listesinde TC kimlik numarası, nüfus kaydı, anne ve baba adı, doğum tarihi ve adres bilgileri olmasına karşın soyadı olmayan iki seçmen tespit edildi. 149 yaşında olan ve soyadı olmayan Zülfü adlı kişi Şanlıurfa’da seçmen olarak görülürken, 148 yaşında olan Ayşe adlı kişinin ise Aydın’da kaydı bulunuyor.

923 BİN KAYIP

Son 14 seçimde Türkiye’de ilk defa seçmen olanlara baktık. 24 Haziran seçimlerinde seçmen listelerinde yer alan 923 bin 796 kişinin 31 Mart seçimlerine ilişkin YSK’nın açıkladığı listede olmadığı belirlendi. YSK’nın verilerine göre 24 Haziran’da seçmen listesinde olan ancak 31 Mart’ta olmayan seçmenlerin 233 bin 937’si hayatını kaybederken, 205 bin 630 kişinin asker olduğu, 43 bin 278 kişinin ise hükümlü olduğu belirlendi. 375 bin 107 kişinin Mernis’te adres kaydı olmadığı için seçmen ortadan kaybolduğu belirtiliyor. Adres kaydını sildirilmesinin başta icra takibinden kaçmak amacıyla yapılan bir yöntem olduğuna dikkat çekiliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Korkunç olay... Hırsız, genç kızın yüzüne asit attı

Dünyaca ünlü sanatçının oğlu Antalya'da ölü bulundu

Otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da vahşet!