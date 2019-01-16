CHP'nin analizi: En yaşlı seçmen 165 yaşındaki Ayşe Teyze

Buna göre yaşı 100’ün üzerinde olan 6 bin 389 seçmen var. En yaşlı seçmen 165 yaşındaki Ayşe Ekici. Seçim güvenliği ile ilgili çalışmaları koordine eden CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri’nden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’in verdiği bilgiye göre CHP’de seçim güvenliği çalışmaları üç aşamada ele alınacak. İlk aşama askıya çıkan seçmen listelerinin farklı yöntemlerle kontrol edilmesini kapsarken, ikinci aşama seçim gününü, üçüncü aşama ise 31 Mart sonrası süreci oluşturacak.

Partinin halen yürüttüğü seçmen listelerinin kontrolü seçmen artışı, taşınması, yaş analizi, bir hanede yer alan seçmen sayısı gibi farklı yöntemlerle yapılıyor. Türkiye’de 81 ile bağlı 973 ilçe tek tek il ve ilçe örgütlerinin aracılığıyla kontrol ediliyor. Adıgüzel, çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:

AYNI EVDE 40 SEÇMEN: “Daha önceki seçimde seçmen görülmezken, bu seçimde seçmen bulunan adresleri tek tek taradık. Bir binada sadece erkek veya sadece kadın oturuyorsa, bir dairede soyadları farklı fazla sayıda seçmen varsa varsa örgütümüze bildiriyoruz. Çankaya’da bir adreste 2 bin 160 seçmen var. Örgütü aradık sorduk, gittiler kontrol ettiler, askeri lojman çıktı. İstanbul Üsküdar’da AK Partili belediye meclis üyesinin evinde 40 seçmen çıktı. İstanbul il örgütü kapılara seçmen listelerini asıyoruz ve apartman sakinleri orada oturmayan seçmen varsa bildiriyor.

ORTA’DA SEÇMEN PATLAMASI: Türkiye’de en fazla seçmen artışı Çankırı’nın Orta ilçesinde. Orta ilçesinde 24 Haziran’da 8 bin 379 seçmen varken, yüzde 95.74 artarak 16 bin 401’e çıkmış. 8 bin 628 yeni seçmen gelmiş. Bunun 222’si ilk defa oy kullanacak gençler. 132’si ilk defa adres sahibi olanlar. Giden seçmen 606 kişi. Orta’ya Ankara’dan 3 bin 177, İstanbul’dan da 4 bin 440 kişi gelmiş.

ÇAMLIDERE İKİNCİ SIRADA: Ankara Çamlıdere ikinci sırada yer alıyor. 24 Haziran seçimlerinde 6 bin 561 seçmen varken YSK’nın açıkladığı son listeye göre seçmen sayısı 12 bin 493’e çıktı. 6 bin 286 seçmen gelmiş. Gelenlerin 5 bin 667’si Ankara’nın diğer ilçelerinden nakledilmiş.

100 YAŞINI AŞAN 6 BİN 389 KİŞİ: Yaşı 100’ün üzerinde olan 6 bin 389 seçmen var. Bunlardan bir kısmı hayatta ama yaşı 120’nin üzerinde olanlar da var. Bize verilen sistemde Ayşe Ekici adında 165 yaşında, 1854 doğumlu seçmenimiz var. 14 seçim listesinde kontrol ettik ilk defa seçmen görülüyor. Ayşe Ekici Kayseri Melikgazi’de seçmen olarak görülüyor.

SOYADI OLMAYANLAR: YSK listesinde TC kimlik numarası, nüfus kaydı, anne ve baba adı, doğum tarihi ve adres bilgileri olmasına karşın soyadı olmayan iki seçmen tespit edildi. 149 yaşında olan ve soyadı olmayan Zülfü adlı kişi Şanlıurfa’da seçmen olarak görülürken, 148 yaşında olan Ayşe adlı kişinin ise Aydın’da kaydı bulunuyor.

923 BİN KAYIP

Son 14 seçimde Türkiye’de ilk defa seçmen olanlara baktık. 24 Haziran seçimlerinde seçmen listelerinde yer alan 923 bin 796 kişinin 31 Mart seçimlerine ilişkin YSK’nın açıkladığı listede olmadığı belirlendi. YSK’nın verilerine göre 24 Haziran’da seçmen listesinde olan ancak 31 Mart’ta olmayan seçmenlerin 233 bin 937’si hayatını kaybederken, 205 bin 630 kişinin asker olduğu, 43 bin 278 kişinin ise hükümlü olduğu belirlendi. 375 bin 107 kişinin Mernis’te adres kaydı olmadığı için seçmen ortadan kaybolduğu belirtiliyor. Adres kaydını sildirilmesinin başta icra takibinden kaçmak amacıyla yapılan bir yöntem olduğuna dikkat çekiliyor.